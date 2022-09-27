想要的寶物抽不到？消基會邀遊戲玩家一起揭穿機率真相

台灣遊戲人口破1500萬，然而遊戲轉蛋、寶物被抽中的機率總令人產生疑慮。明年一月起，政府明文規定遊戲業者應揭露機會型商品或活動的機率。但業者公告的機率是否屬實，必須有第三方查驗機制。消基會今天下午召開記者會，邀請消費者加入此一查驗推廣計畫，以「玩遊戲」的方式發揮消費者力量，共同查驗遊戲公司的轉蛋機率是否符合其宣稱，揭開遊戲公司「機率」的神秘面紗。

2020年台灣遊戲人口達1500萬名，台灣手遊營收排名已占全球第7名，付費玩家產生的營收排名，也到了全球第三名，然而，當大家開始熱衷線上遊戲的轉蛋、寶物的抽取後，卻開始對寶物被抽到的機率產生疑慮，尤其有為數甚多的國內外消費者明明投資了數萬或數十萬、百萬的課金，卻總是抽不到想要的寶物，近期最有名的網紅事件，即引發了軒然大波。

經濟部工業局（業務現已移撥至數位發展部數位產業署）8月10日因應消費者訴求而公告修正「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」第六點規定，要求業者應揭露機會型商品或活動之機率，並訂於2023年1月1日生效。但業者公告的機率是否屬實？輔助的「查驗機制」的建立，則是法規能否被有效落實的關鍵。

消基會秘書長徐則鈺表示，8月底成立的數位發展部，其下的數位產業署邀請數位產業自律推動委員會、台北市電腦公會等相關單位共議如何強化查驗機制，並請台灣科技大學資工系教授戴文凱領導的團隊協助研究數據。

徐則鈺表示，至今年年底，此一計畫預計試辦抽查20款遊戲內機會型商品或活動，篩選標準則以熱門、新上市，並有轉蛋機制之遊戲為主，第一波預計公布10款抽查遊戲名單，將依據活動推出時程，於查驗網站公布。消基會呼籲消費者應挺身而出，以「玩遊戲」方式，親力參與本次活動，協助進行第三方查驗活動，以消費者的力量，共同查驗遊戲公司的轉蛋機率是否符合其宣稱，揭開遊戲公司「機率」的神秘面紗。

台北市電腦公會表示，多數業者在法規生效前已經標示機率，透過這個機率查驗的試辦，一方面凸顯產業自律形象；另一方面推廣並落實新的管理法規，讓玩家共同來關心自身權益。未來業者如有實務上機率標示的困難，公會將協助溝通輔導，也希望可以建立更多消費者與業者間可信任的查驗機制，共同維護健康與公平的遊戲消費環境。

●查驗網站：https://gacha.gamelab.com.tw/