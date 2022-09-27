快訊

故人言盡身先去：安倍國葬追悼的「長州典故」

女大生感冒打點滴癱瘓纏訟10年 三總醫護判賠1551萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防森林大火 林務局即起啟用「災防告警細胞廣播」示警

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會林務局今天宣布，即日起運用災防告警細胞廣播機制，提醒國人嚴防火警。圖／林務局提供
農委會林務局今天宣布，即日起運用災防告警細胞廣播機制，提醒國人嚴防火警。圖／林務局提供

近年受到全球暖化、極端氣候影響，全球熱浪肆虐、山林祝融頻傳，如美國加州、歐洲各地等，野火災情險峻。而台灣位處季風氣候區，受到盛行季風的交替、地形的阻隔，每年十月起至隔年四月梅雨季節來臨前，正是中南部乾燥季節，也是森林火災的好發期，農委會林務局今天宣布，即日起運用災防告警細胞廣播機制，提醒國人嚴防火警。

林務局指出，106年至110年間，台灣每年平均發生58.4起森林火災，平均森林被害面積約40.14公頃，致救災人員疲於奔命及造成森林資源損失，又歷年森林火災事件發生原因，研判有97%是人為因素所引起。

為主動提醒進入高風險地區民眾防災意識，農委會林務局運用災防告警細胞廣播機制，當特定地區連日高溫乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，即主動發布森林火災警報至當地民眾手機，提醒民眾應謹慎用火、避免任何引火行為，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等，避免森林火災發生。

林務局提醒，依據森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

另外，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至新台幣100萬元；而最先通報森林火災發生者，則發給5千元以下獎金或獎狀。

林務局說，國人若發現森林火災，可撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）、0800-057930（林務局救山林）或119消防中心，共同防範森林火災，守護台灣山林資源。

火災 災防告警 農委會

延伸閱讀

阿里山遊樂區10月換「秋裝」 舉辦享林同樂會

費時15年修復總督府山林課宿舍群 林務局獲北市文資獎

影／挑戰八仙山步道…男子雙腳抽筋無法行走 警消7人攙扶救下山

研究報告涉抄襲？ 陳吉仲回應了：重複比率僅3% 經得起檢驗

相關新聞

台版「非常律師」！ 首位罕病SMA律師陳俊翰獲美法學博士

日前熱播韓劇《非常律師禹英禑》引發討論。劇中女主角是韓國首位自閉症律師，靠著超越常人的毅力與疾病共存，在法律世界中闖蕩，...

台東地牛又翻身！晚間7點11分發生規模4.2地震 東河4級明顯有感

台東今晚又再度地牛翻身，根據氣象局觀測，台東今晚發生芮氏規模4.2地震，東台灣明顯有感，台東最大震度4級、花蓮、南投最大...

外國旅客快篩陽通報機制出爐 一人確診其他人仍可照玩

隨著國內疫情趨緩，行政院上周表示，最快將於10月13日開放國境，屆時不僅每周入境人數上調為15萬人次，入境檢疫措施也改為...

台大最新研發AI偵測系統 大大提升「癌王」檢查準確度

「癌王」胰臟癌是沉默殺手，近年來許多名人罹患胰臟癌病逝，如蘋果負責人賈伯斯、國內資深體育主播傅達仁及外交部駐泰代表李應元...

阿羅哈客運「復出」！ 看準旅遊市場復甦 專攻包車服務

受到疫情影響，客運業運量大幅下滑，阿羅哈今年2月中宣布停駛，原本不少客運迷還在期待阿羅哈是否有復駛的一天，不過近期卻有不...

文化部宣布新任台文館館長 詩人林亨泰之女林巾力接任

文化部今日宣布，原任國立台灣文學館館長蘇碩斌10月1日借調期滿歸建，所遺職缺由國立台灣師範大學台灣語文學系教授林巾力借調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。