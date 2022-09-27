防森林大火 林務局即起啟用「災防告警細胞廣播」示警

近年受到全球暖化、極端氣候影響，全球熱浪肆虐、山林祝融頻傳，如美國加州、歐洲各地等，野火災情險峻。而台灣位處季風氣候區，受到盛行季風的交替、地形的阻隔，每年十月起至隔年四月梅雨季節來臨前，正是中南部乾燥季節，也是森林火災的好發期，農委會林務局今天宣布，即日起運用災防告警細胞廣播機制，提醒國人嚴防火警。

林務局指出，106年至110年間，台灣每年平均發生58.4起森林火災，平均森林被害面積約40.14公頃，致救災人員疲於奔命及造成森林資源損失，又歷年森林火災事件發生原因，研判有97%是人為因素所引起。

為主動提醒進入高風險地區民眾防災意識，農委會林務局運用災防告警細胞廣播機制，當特定地區連日高溫乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，即主動發布森林火災警報至當地民眾手機，提醒民眾應謹慎用火、避免任何引火行為，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等，避免森林火災發生。

林務局提醒，依據森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

另外，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至新台幣100萬元；而最先通報森林火災發生者，則發給5千元以下獎金或獎狀。

林務局說，國人若發現森林火災，可撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）、0800-057930（林務局救山林）或119消防中心，共同防範森林火災，守護台灣山林資源。