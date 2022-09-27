影／王必勝視察邊境檢疫鬆綁 公布機組員管制將鬆綁

入境檢疫措施將於29日鬆綁，王必勝今天（27日）到桃園機場視察，檢視取消唾液篩檢後相關動線的改變，以及預計在10月13日要實施的0+7相關配套措施。王必勝在機場受訪時，除說明今天視察的部分，也公布國籍航空組員10月13日後外站管理、外國機組員管理都回到疫前狀況去做管理，外國機師部分也是正常入出境，不會再有差別。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝與副指揮官陳彥伯，今天下午到桃園機場視察29日及10月13日放寬邊境管制措施之整備情形，疾管署北區管制中心、航警局、移民署及桃園機場公司等邊境單位皆列席討論，王必勝今日除檢視29日新政策實施後的相關規劃，也至實地視察。

王必勝表示，今天視察分為兩個部分，第一個是9月29日取消唾液篩檢的部分，因為相關動線可能改變，先來看規劃及因應措施。另外一個部分，就是預計在10月13日要實施的「0+7」相關配套措施，因改變較大，牽涉到的動線改變比較多，今天先來看看規劃是否適當，希望實施時，旅客都能在合理的等待時間內順利通關，機場能保持良好秩序。至於實施日期，目前還是照之前的規劃，觀察到29日再做相關的決定。

外界質疑以四劑快篩取代唾液採檢，若沒有回報機制等於沒用。王必勝表示，未來的回報機制跟現行社區內的機制一樣，旅客自己快篩陽之後找醫師看診，確診之後再做相關的處置。防疫走到這個階段，要與病毒共存，就要融入生活之中，管制也會比較鬆，跟清零時代不同，這是管理的趨勢。

媒體詢問，若入境人數開放至每週15萬人，等於每週快篩劑需花費新台幣約6000萬元。王必勝指出，現階段配合「0+7」的自主防疫作業，若民眾在這7天的自主管理期間要外出，需要有兩天內的陰性快篩結果，因應政策才發放四劑的快篩，未來隨著時間或疫情變化也會進行調整。他也強調，使用快篩的經費，比用唾液PCR採檢的成本要少非常多。

日前王必勝受訪時曾表示，口罩最快11月可能鬆綁。對此，王必勝回應目前都還在進行討論，相關討論從來沒有中斷過，也有收集各國對口罩管理的相關措施，同時發現各國其實也都在變化，指揮中心希望疫情能穩定到一個程度後，達到社區低度流行的穩定程度，才會開始實施相關措施。

有媒體報導，AZ單株抗體Evusheld這款新藥每1人份（共2針）要價10萬元，採購數字恐高達10億元是否屬實？王必勝強調，這個藥物是為了免疫低下民眾，包括骨髓移植還有先天性或後天免疫狀況的患者，這些族群施打疫苗或確診之後都不會產生抗體，所以一旦感染新冠肺炎後會一直有症狀，對患者生命、健康有很大的影響。

王必勝說，Evusheld是經過專家小組會議同意下，為了這些族群購買的，日前也宣布買了1萬劑。但報導中的相關金額部分是錯誤的，指揮中心要照顧的是所有的人，包括一般大眾以及其他比較需要照顧的人。