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張永成獲選品保協會新任理事長 未來擬推「雙向保障」

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
品保協會今召開第12屆第一次會員大會暨理監事改選，由鴻禧旅行社董事長張永成獲選品保協會新任理事長。圖／品保協會提供
品保協會今召開第12屆第一次會員大會暨理監事改選，由鴻禧旅行社董事長張永成獲選品保協會新任理事長。圖／品保協會提供

中華民國旅行業品質保障協會今召開第12屆第一次會員大會暨理監事改選，由鴻禧旅行社董事長張永成獲選品保協會新任理事長，富立旅行社董事長黃文卿則獲選出任監事會召集人。張永成表示，品保協會30多年來致力於旅客權益的保障，未來將推動消費者、業者的「雙向保障」，如航空、遊輪、旅館等旅行供應商對旅行業者的履約保證機制。

品保協會是旅行業中會員人數最多的全國性公益法人，成立30多年以來致力於保障旅遊消費者及旅行社權益並提昇旅行社形象，其總會設於台北，並於桃園、台中、台南、高雄地區設辦事處，聘有地區主任及專職會務人員，理監事分任於全台各地區。

張永成表示，品保協會一直致力於旅客權益的保障，在旅行業履約保證機制以及消費者旅遊糾紛調處上全力提供消費者權益保障與服務，未來希望除了對消費者的單向保障外，還要再加上對業者的保障，成為雙向保障，所以將推動如航空、遊輪、旅館等旅行供應商對旅行業者的履約保證機制。

張永成也提到，未來也將集結全國各縣市旅行公會共同組成全國合議委員會，以眾人之力有效傳遞產業心聲。另也需要與政府溝通出接地氣的產業政策，才能給予同業實質上的幫助。

張永成表示，疫情讓產業蛻變，業者也要力求提升自我價值，旅行社應該要將過去一般服務變成專業服務，品保協會過去藉由舉辦「金質旅遊獎」成功打造消費者選購商品的指標，也鼓勵同業包裝更具品質的旅遊內容，未來也將加大力度。

旅行社 張永成

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