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外國旅客快篩陽通報機制出爐 一人確診其他人仍可照玩

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
隨著國內疫情趨緩，行政院上周表示，最快將於10月13日開放國境，屆時不僅每周入境人數上調為15萬人次，入境檢疫措施也改為「0+7」，並解除旅行社的禁團令。圖為機場示意圖。記者季相儒／攝影
隨著國內疫情趨緩，行政院上周表示，最快將於10月13日開放國境，屆時不僅每周入境人數上調為15萬人次，入境檢疫措施也改為「0+7」，並解除旅行社的禁團令。圖為機場示意圖。記者季相儒／攝影

隨著國內疫情趨緩，行政院上周表示，最快將於10月13日開放國境，屆時不僅每周入境人數上調為15萬人次，入境檢疫措施也改為「0+7」，並解除旅行社的禁團令，不過若是同團的外國人確診該如何處理，也受到不少旅行業者關注。交通部觀光局今表示，來台的國際觀光客若確診，將依照現有的通報機制處理，至於同團旅客，只要快篩陰性，行程就不會受到影響。

觀光局表示，外國旅客若是快篩陽性，將視同確診，屆時會比照台灣民眾的確診通報流程，由旅遊業者通報地方政府衛生單位，確診後的檢疫模式也同樣比照台人，若以現行規定「7+7」來看的話，就需住在防疫旅館或是集中檢疫所7天，若檢疫放寬，也會跟著規定走。

至於同團的其他旅客，觀光局表示，同團旅客只要快篩陰性，行程就不受影響。

快篩陽性 觀光局

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