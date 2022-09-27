聽新聞
test
0:00 / 0:00
外國旅客快篩陽通報機制出爐 一人確診其他人仍可照玩
隨著國內疫情趨緩，行政院上周表示，最快將於10月13日開放國境，屆時不僅每周入境人數上調為15萬人次，入境檢疫措施也改為「0+7」，並解除旅行社的禁團令，不過若是同團的外國人確診該如何處理，也受到不少旅行業者關注。交通部觀光局今表示，來台的國際觀光客若確診，將依照現有的通報機制處理，至於同團旅客，只要快篩陰性，行程就不會受到影響。
觀光局表示，外國旅客若是快篩陽性，將視同確診，屆時會比照台灣民眾的確診通報流程，由旅遊業者通報地方政府衛生單位，確診後的檢疫模式也同樣比照台人，若以現行規定「7+7」來看的話，就需住在防疫旅館或是集中檢疫所7天，若檢疫放寬，也會跟著規定走。
至於同團的其他旅客，觀光局表示，同團旅客只要快篩陰性，行程就不受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言