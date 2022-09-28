台北市社會住宅「青創夏日祭典」10/1花博登場！31項創意闖關活動Fun心玩

「不用抽籤，就可以入住租金相對親民的社會住宅，有這麼好的事?」是的，你沒看錯，這是台北市政府專門提供給年輕人的福利，讓有心經營社區的青年優先取得租住權，透過自身專長經驗帶動社區發展，為社區創造更多善與美的正向循環。

「青年創新回饋計畫」讓有心經營社區的青年能藉由提案徵選，優先取得租住權。 (圖／台北市政府都市發展局 提供)

為了照顧弱勢和青年的居住需求、幫助年輕人安心成家，北市社宅自107年起獨創全國率先推動「青年創新回饋計畫」，開放20歲以上，符合社宅承租資格的年輕人以社區公共議題，如：「社區經營」、「社福關懷」、「地方行銷」等作為主軸，提出建設性方案並進行公開徵選，獲選的青創生力軍可以免抽籤入住社宅，運用自身專長規劃社區活動，為社宅住戶搭起友誼的橋樑，並且串聯多元社群，營造社宅歸屬感與新生活關係。

自107年計畫開辦以來已陸續分別於松山區健康社宅、文山區興隆D2社宅、萬華區青年一期社宅、南港區東明社宅、大同區明倫社宅、內湖區瑞光社宅、北投區新奇岩社宅、南港區小彎社會住宅與內湖區行善社會住宅等9處基地開啟多樣化的提案回饋活動，獲得各界好評，今年更啟動信義區廣慈博愛園區、萬華區莒光社宅青創徵選，鼓勵青年發揮熱忱和創意，營造有生活共感的美好家園。

台北市都市發展局住宅服務科辛冠儀股長表示，「青年創新回饋計畫是台北市政府對於新社區生活型態的實踐，能夠為社會帶來更多溫暖友善的力量。」無數動人的故事正在各社宅發生，像在興隆D2社宅，有青創夥伴是五星級飯店主廚，不僅經常教社區居民在家做料理，還把餐點分享給社區的獨居老人，讓社區滿載美食的香氣與人情味；東明社宅的青創夥伴也因應疫情宅生活，分送菜苗給社區居民在家種植，或相揪團購美食，讓居民感受關懷零距離。

興隆D2社宅青創夥伴與居民分享如何在家做出好吃的料理。 (圖／興隆社宅２區：興生活隆底家FB 提供)

除了在社區裡散播歡樂散播愛，這群青創夥伴還要把熱情與活力延伸至社會各個角落！繼去年首屆青創嘉年華獲得大眾熱烈迴響，今年他們再接再厲，將於10月1日在花博回歸，舉辦熱鬧滾滾的「青創夏日祭典」，連結10個社宅、31個攤位，規模更勝以往，絕對能點燃市民朋友塵封已久的青春熱情，讓人親身體驗台北市最有溫度的社宅生活！

現場將有許多趣味遊戲、手作體驗，如「幼兒蒙特梭利DIY活動」、「AR撈金魚」、「玩美調香」、「迷你口金DIY」、「3D列印玻璃彩繪髮夾DIY」等，台北市吉祥物熊讚也特別推出期間限定的專屬胖卡至現場推廣青創計畫，參加「熊讚胖卡」互動遊戲即可獲得限量小禮。精彩豐富的活動內容以及上百份小禮物，要讓民眾有玩又有拿，為市民和鄰里提供更多豐富生活的選擇！

辛冠儀股長表示，期盼透過園遊會實質互動的形式，讓市民朋友認識北市社宅生活，也讓想要投身青創回饋計畫的朋友有機會近距離交流，藉由歡樂的活動展現北市社宅溫馨共好的特質，幫助市民安居台北，共創幸福家園。

【台北社宅青創夏日祭典】時間：10/1 (六) 下午13：00~17：00地點：圓山花博流行館（台北市中山區玉門街1號，捷運圓山站1號出口，步行5分鐘即可到達）