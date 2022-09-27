影／台灣為全球飛航樞紐 民航局組團赴ICAO爭取支持

國際民航組織（ICAO）第41屆大會將於加拿大當地時間9月27日起於蒙特婁召開，為呼應本屆ICAO大會「重新連結世界」之推展目標，交通部民航局於9月24日組成ICAO行動團赴加拿大蒙特婁與各國代表及專業民航組織舉行雙邊會談，目前行動團已跟巴拉圭跟聖露西亞兩國有雙邊交流。

交通部長王國材勉勵民航局尋求任何國際民航參與及技術合作交流機會，展現我全力爭取參與ICAO的決心；並勉勵代表團各國民航主管機關齊聚機會，傳達我國專業、有意義參與ICAO之訴求，並就飛航安全與管理等各面向議題，自技術層面與各方進行專業技術深入交流。

交通部說明，ICAO第41屆大會以「重新連結世界」為題，其彰顯國際民航社群所有利害關係者協同合作之重要，及各界對疫後復甦之期待。為掌握重要民航議題發展，及強化與各國民航主管機關之連結，民航局於9月24日由林副局長率員組成ICAO行動團前往蒙特婁，並於當地時間9月26日上午與駐加拿大臺北經濟文化代表處大使曾厚仁舉行國際記者會。

民航局副局長林俊良在記者會中強調，全球共有300多個飛航情報區，台灣民航局管轄的台北飛航情報區為其中不可或缺的一部分，應有權和ICAO直接聯繫，即時獲取ICAO資訊，以確保區域或全球客貨航空運輸安全。

交通部說，飛安無國界，台灣位處銜接東北亞及東南亞之重要位置，對全球供應鏈運作順暢之貢獻至關重要，交通部及民航局將持續藉由雙邊會談等管道汲取國際經驗，使各項民航管理措施符合ICAO要求之飛航安全及航空保安標準，呼應ICAO「無縫天空」及「重新連結世界」之宗旨目標。

昨日晚間，曾厚仁及林俊良共同出席由外交部舉辦之外交酒會，王國材亦透過預錄短片爭取國際支持，並提及台北飛航情報區位處東北亞及東南亞之交通要衝，作為國際民航社群之重要利益關係者，ICAO應再與臺灣連結，我政府願意以專業態度分享經驗及參與ICAO，期為全球民航安全做出貢獻。