聽新聞
test
0:00 / 0:00
妥瑞症孩子治療新選擇 大林慈濟中醫師減緩患者症狀
眨眼睛、搖頭晃腦、突然發出怪聲音，身體不自主抽動，就讀國二小傑（化名）從小罹患妥瑞症，成長過程常遭旁人異樣眼光，影響人際關係。嘉義縣大林慈濟醫院中醫師阮膺旭以臨床症狀表現，搭配中醫理論基礎，透過中藥和針灸治療，逐漸地減緩症狀發生率，讓孩子日常生活獲得改善。
小傑來院，臉色病懨懨，邊走邊咳邊喘，感覺快喘不過氣。阮膺旭透過臨床明顯寒象，以傳統溫熱咳嗽藥，將氣管撐開，讓身體變得溫暖，加上較細頭皮針，施在頭皮上。
孩子很怕針，針灸前需先與孩子溝通，減緩孩童緊張，降低其恐懼，再以微細的頭皮針針灸，藉由針在頭部的穴位（如百會、四神聰等），調節腦中神經傳導物質。
小傑首次回診，症狀減緩一半，到第二周，晚上咳嗽睡不著情況改善7、8成以上，目前咳嗽睡不著、情緒、身體抖動，大幅減少。阮膺旭希望後續用調補方式，幫他打好身體基礎，讓他恢復正常狀態。
外婆說，他從小就沒睡過午覺，晚上也會害怕發作而睡不著，吃完中藥後，睡得很沉、很香，晚上有辦法入眠，非常感謝阮醫師的照顧。
阮醫師說，妥瑞氏症在中醫治療上，常從醒腦開竅、滋補腎陰降火、調理脾胃著手。會用到如天麻、鉤藤、遠志、石菖浦、知母、黃柏、白朮等。一般會認為身體有熱，但有時又會呈現出虛證，一感冒就會拖很久，讓原來症狀加重。因此，建議在飲食上過冷或過熱的都應避免，也可以適當按摩頭部的安神穴位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言