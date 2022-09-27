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40多歲男反覆發燒誤當確診 就醫一查竟是肝膿瘍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部南投醫院感染科主任廖嘉宏（右）看診示意圖，非文中病人。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院感染科主任廖嘉宏（右）看診示意圖，非文中病人。圖／南投醫院提供

南投一名李姓男子近期反覆發燒、畏寒，懷疑自己是可能確診新冠肺炎，但多次快篩都是陰性，遲未就醫，後因高燒持續不退，身體極為不適才至急診就醫，經診治確認並非確診，而是肝臟有約2.4公分大的膿瘍，及時治療獲改善康復。

衛福部南投醫院指出，李男年約45歲到院急診向醫師說明病況，可能確診才會反覆發燒、畏寒，經醫師調閱病歷確認他是糖尿病患者，且快篩為陰性，懷疑可能是其他原因造成，透過電腦斷層深入檢查，果然發現他是感染了肝膿瘍。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，李男的肝臟有一顆約2.4公分大的膿瘍，而肝膿瘍是因為細菌或寄生蟲造成肝組織發炎壞死，形成局部膿液聚集現象，研判李男可能因患有糖尿病，本身免疫功能較不佳，使得肝臟容易受到病菌的攻擊所致。

而肝膿瘍患者可能會出現全身倦怠、右腹部及右肩疼痛、噁心嘔吐、畏寒、發燒等症狀，因症狀不易察覺，加上疫情肆虐，容易被誤為是感冒或新冠肺炎等感染。

廖嘉宏表示，經確認，李姓患者是因細菌感染導致的肝膿瘍，就立刻針對致病的細菌給予抗生素治療，並視他的疾病狀況，安排引流管將膿液引流至體外，經院內醫療團隊積極治療後，其症狀明顯改善，也已康復離院返家。

但因肝膿瘍有復發的可能，廖嘉宏呼籲，肝膿瘍患者應遵循醫囑，切勿擅自中斷抗生素治療療程，且需定期返診追蹤；南投醫院也提醒，糖尿病患者應穩定控制血糖，降低感染風險，若有不適應及早就醫，及早治療。

患者 糖尿病

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