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台大最新研發AI偵測系統 大大提升「癌王」檢查準確度

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大最新研發AI偵測系統，利用健保資料庫電腦斷層影像進行分析，驗證AI偵測胰臟癌檢查準確度高。圖／本報資料照片
台大最新研發AI偵測系統，利用健保資料庫電腦斷層影像進行分析，驗證AI偵測胰臟癌檢查準確度高。圖／本報資料照片

「癌王」胰臟癌是沉默殺手，近年來許多名人罹患胰臟癌病逝，如蘋果負責人賈伯斯、國內資深體育主播傅達仁及外交部駐泰代表李應元等。胰臟癌主要檢查工具為電腦斷層，但2公分以下腫瘤仍有近4成個案難以發現，臨床上確診個案大多病程已邁入末期且存活率低。台大最新研究，經研發的AI偵測系統對於2公分以下胰臟癌腫瘤判讀，準確率近8成，對比未經AI偵測系統偵測準確度約6成，可以提高近2成。

台大應用數學科學研究所與數學系教授王偉仲、台大醫院內視鏡科主任廖偉智及研究團隊，申請健保署110年度資訊整合應用服務研究案，該團隊利用人工智慧深度學習在胰臟癌偵測研究，於本月刊登於在射科領域排行居首的知名醫學期刊「Radiology」。

台大應用數學科學研究所與數學系教授王偉仲說，該研究利用2018至2019年健保資料庫中，胰臟癌患者的電腦斷層影像資料，共有1473筆，經由人工智慧（AI）偵測系統發現，2公分以上腫瘤準確率超過9成，對比現在準確率約8成提高，若是針對2公分以下難以發現的胰臟癌腫瘤判讀，準確率約近8成，對比現在2公分以下腫瘤判讀準確率約6成，可以提高近2成。

王偉仲說，胰臟癌腫瘤邊界不明顯、型態十分多元，資料收集不易，歷經5年開發，此AI偵測系統為結合醫學等多方面，內建5種模型計算，以提高偵測準確率，再經過健保資料庫影像資料驗證，此AI偵測系統可以增進全國偵測的準確度。

此研究已刊登於知名醫學期刊「Radiology」，此期刊為放射科領域排行居首，該期刊編輯部也專文評論此研究為大眾對人工智慧技術的期待，帶來令人激賞的成果(AI living up to its hype)。王偉仲說，主因是此研究為利用健保資料庫分析，準確率很高也令人信服，更可讓台灣民眾受惠。

王偉仲說，胰臟癌屬於惡性腫瘤，往往不易發現，而發現時常屬晚期，治癒率低，因此研究幫助有三方面，第一、民眾在進行肝臟、胃等腹部臟器電腦斷層檢查時，可能會照到胰臟，盼透過AI檢測患者電腦斷層影像，及早發現2公分以下胰臟腫瘤，及早治療，提升患者存活率；第二、於健檢時ㄓ，可以提供民眾多一個健檢選項；第三、對於保業業者來說，也可以利用AI偵測系統，協助民眾早期發現、治療，可以省下後續治療費用的保險支出。

另一方面，AI偵測系統也協助腸胃科、放射科醫師，針對胰臟癌可以進一步精準診斷，減輕醫師負擔，同時對於偏鄉及山地等醫療體系可能缺乏醫療資源，沒有腸胃科、放射科等專科醫師，即可利用AI偵測系統，提升患者醫療品質。

AI 腫瘤 台大醫院

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