台大最新研發AI偵測系統 大大提升「癌王」檢查準確度

「癌王」胰臟癌是沉默殺手,近年來許多名人罹患胰臟癌病逝,如蘋果負責人賈伯斯、國內資深體育主播傅達仁及外交部駐泰代表李應元等。胰臟癌主要檢查工具為電腦斷層,但2公分以下腫瘤仍有近4成個案難以發現,臨床上確診個案大多病程已邁入末期且存活率低。台大最新研究,經研發的AI偵測系統對於2公分以下胰臟癌腫瘤判讀,準確率近8成,對比未經AI偵測系統偵測準確度約6成,可以提高近2成。

台大應用數學科學研究所與數學系教授王偉仲、台大醫院內視鏡科主任廖偉智及研究團隊,申請健保署110年度資訊整合應用服務研究案,該團隊利用人工智慧深度學習在胰臟癌偵測研究,於本月刊登於在射科領域排行居首的知名醫學期刊「Radiology」。

台大應用數學科學研究所與數學系教授王偉仲說,該研究利用2018至2019年健保資料庫中,胰臟癌患者的電腦斷層影像資料,共有1473筆,經由人工智慧(AI)偵測系統發現,2公分以上腫瘤準確率超過9成,對比現在準確率約8成提高,若是針對2公分以下難以發現的胰臟癌腫瘤判讀,準確率約近8成,對比現在2公分以下腫瘤判讀準確率約6成,可以提高近2成。

王偉仲說,胰臟癌腫瘤邊界不明顯、型態十分多元,資料收集不易,歷經5年開發,此AI偵測系統為結合醫學等多方面,內建5種模型計算,以提高偵測準確率,再經過健保資料庫影像資料驗證,此AI偵測系統可以增進全國偵測的準確度。

此研究已刊登於知名醫學期刊「Radiology」,此期刊為放射科領域排行居首,該期刊編輯部也專文評論此研究為大眾對人工智慧技術的期待,帶來令人激賞的成果(AI living up to its hype)。王偉仲說,主因是此研究為利用健保資料庫分析,準確率很高也令人信服,更可讓台灣民眾受惠。

王偉仲說,胰臟癌屬於惡性腫瘤,往往不易發現,而發現時常屬晚期,治癒率低,因此研究幫助有三方面,第一、民眾在進行肝臟、胃等腹部臟器電腦斷層檢查時,可能會照到胰臟,盼透過AI檢測患者電腦斷層影像,及早發現2公分以下胰臟腫瘤,及早治療,提升患者存活率;第二、於健檢時ㄓ,可以提供民眾多一個健檢選項;第三、對於保業業者來說,也可以利用AI偵測系統,協助民眾早期發現、治療,可以省下後續治療費用的保險支出。

另一方面,AI偵測系統也協助腸胃科、放射科醫師,針對胰臟癌可以進一步精準診斷,減輕醫師負擔,同時對於偏鄉及山地等醫療體系可能缺乏醫療資源,沒有腸胃科、放射科等專科醫師,即可利用AI偵測系統,提升患者醫療品質。