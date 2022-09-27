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文化部宣布新任台文館館長 詩人林亨泰之女林巾力接任

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
新任國立台灣文學館長由國立台灣師範大學台灣語文學系教授林巾力借調接任。圖／文化部提供
新任國立台灣文學館長由國立台灣師範大學台灣語文學系教授林巾力借調接任。圖／文化部提供

文化部今日宣布，原任國立台灣文學館長蘇碩斌10月1日借調期滿歸建，所遺職缺由國立台灣師範大學台灣語文學系教授林巾力借調接任。林巾力出身文學家族，父親是重量級詩人林亨泰。

文化部表示，新任台文館館長林巾力是國立成功大學台灣文學研究所博士、日本法政大學人文科學研究科日本文學專攻博士候選人，現任國立臺灣師範大學台灣語文學系教授兼國際臺灣學研究中心主任，歷任國立台灣師範大學台灣語文學系系主任、國際事務處副處長、荷蘭國際亞洲學研究所研究員等。

文化部長李永得表示，林巾力除台灣文學專業，亦兼具國際視野及歷練，在台文館即將邁入升格週年的此刻接任館長一職，相信定能帶領台文館加強連結、支持全國各地方文學館，深化前輩作家作品典藏、研究、推廣能量，持續向世界講述更多台灣動人的故事。

李永得感謝原任台文館館長蘇碩斌4年任內，完成台文館升格三級機構，並且致力於將台灣文學作為社會溝通的重要媒介、拓展文學跨域合作，包含設置「台灣文學基地」、串連地方館舍的「文學館家族」、文學外譯、文學作品的影視音及各種藝術形式改編等，積極展現「台灣文學的力量」。

台灣文學 館長 文化部

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