阿羅哈客運「復出」！ 看準旅遊市場復甦 專攻包車服務

受到疫情影響，客運業運量大幅下滑，阿羅哈今年2月中宣布停駛，原本不少客運迷還在期待阿羅哈是否有復駛的一天，不過近期卻有不少民眾發現，阿羅哈雖然「復出」了，但卻不是做客運，而是轉攻國旅包車市場。對此，阿羅哈客運證實，確實公司已轉做通運，並在8月底正式營運，目前業績逐步成長中。

創立於1999年的阿羅哈客運，是高雄起家的國道客運公司，不僅曾推出車掌小姐隨車服務，還推出全國首創的寵物專車，甚至在網友心目中，一度還有「最速客運」之稱，戲稱往返台北跟高雄的車程，快起來連台鐵自強號都追不上，今年2月走入歷史，也讓不少網友感到不勝唏噓。

阿羅哈通運員工表示，雖然客運停駛，不過公司有20部26人座的歐洲新車，車齡都在5年內，擺著不開實在很可惜，且車輛很可能會壞掉，再加上客運市場式微，因此決定轉成通運，讓車輛提供包車服務。

阿羅哈通運員工表示，目前阿羅哈客運轉型通運，有20部26人座的車子，20部17人座車輛，另外還有其他合作通運公司的車，分別是34人座和42人座，都能提供包車服務，上月底已正式營運。

至於收費的部分，阿羅哈通運員工表示，包車費用依照天數和行駛公里數、路程、需求等都有不同，目前已有不少民眾來電詢問和包車，業績逐步成長中。