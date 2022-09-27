大鹿林道東線改善工程因颱風延後 926起三階段施工

雪霸國家公園管理處辦理大鹿林道東線路面改善工程，原公告9月5日至10月5日施工，但受軒嵐諾颱風影響，林道出現多處坍方，導致延後進場施工，經雪霸處評估及規畫後，施工期間調整為9月26日至11月4日分三階段進行。

雪霸國家公園管理處指出，大鹿林道東線位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長19公里，是通往大霸尖山的登山步道路線，全線多處屬地質敏感區域及中高風險崩塌路段，考量山林開放後的林道安全及必要的物資運補、緊急救難等需求，因此針對目前較危險或行路功能欠佳路段進行整治。

雪霸處表示，今年工程主要包含下邊坡路基沖刷改善、路面縱坡調整及積水改善，以增加路基穩固及林道路面使用的安全性。原公告9月5日至10月5日施工，因受軒嵐諾颱風影響，大鹿林道東線多處坍方，導致延後進場，目前大鹿林道東線雖已搶修完畢，9月16日起恢復通行，但颱風造成崩塌及沖蝕較為嚴重範圍，經評估及規畫後將一併整治，並調整施工期程。

工程分為三階段，第一階段9月26日至10月10日，施工期間正常通行；第二階段10月11日至10月28日，從0.3公里暫停車輛進入，步行民眾及腳踏自行車仍可正常進出；第三階段10月29日至11月4日，大鹿林道東線0.1公里及0.3公里停車場處將施工，期間大鹿林道東線全線不開放車輛進入，步行民眾及腳踏自行車仍可正常進出，騎乘腳踏自行車遊客行經施工路段時，請注意安全，並以牽行方式通過。