AI助攻！大腸瘜肉偵測率達96% 台大國泰健檢率先運用

大腸鏡是台灣做最多的內視鏡檢查，每年執行高達40萬人次，但人眼難免因疲勞或經驗差異，錯過殲滅癌變的機會。台大醫院、國泰醫院、雲象科技三方合作開發之「大腸鏡即時AI瘜肉偵測技術」可將偵測率提升至96%，扁平或凹陷等罕見病灶都能辨識。此技術已通過食藥署醫材許可，台大和國泰正進行價格估算，近期可望率先應用於兩院之健檢服務，另有五家醫院正在以此技術進行臨床試驗前瞻計畫。

台灣大腸癌篩檢計畫主持人、台大醫院健康管理中心暨綜合診療部主任邱瀚模表示，50歲以上成年人當中，每千人就有大約2到3人有大腸癌，但大部分都沒有症狀，但還好大腸癌的癌前病變階段時間很長，若能透過大腸鏡檢查找出癌前病變，可望減少大腸癌的發生，如果能找出早期癌變，也能減少大腸癌死亡。

國泰綜合醫院消化內科主任洪志聖表示，現行大腸鏡檢查仰賴醫師肉眼和臨床經驗，如果病人清腸不夠徹底，或受腸道彎曲影響，都可能導致醫師不容易判讀病灶。這次台大醫院和國泰醫院拿出五年累積大腸鏡影片，包括各種罕見病灶的壓箱寶，以每秒擷取30張影像，再從50萬張中精選20萬張來訓練AI，達成模型表現準確率96%的優異成績。

「腺瘤偵測率每增加1%，病人發生癌症的機會就可以降低3%！」邱瀚模表示，臨床充分證實，腺瘤偵測率是「大腸鏡的生命線」，波蘭2010年發表在新英格蘭醫學期刊的研究將醫師的腺瘤偵測率分為小於11%、15至19%、大於20%比較，結果發現除非偵測率大於20%，否則病人檢查完四年內都會有大腸癌發生。美國加州大型保險資料也驗證，腺瘤偵測率低的醫師，病人大腸癌診斷比較晚期，死亡率也會提高。

邱瀚模分析，台灣大腸癌篩檢計畫2004年展開，前5年資料顯示，如果一間醫院的腺瘤偵測率低於15%，病人日後發生大腸癌的機會增為2.4倍，也就是增加了140%的風險，如果大腸癌檢查範圍，沒有到達盲腸，發生大腸癌的風險也會增加75%。顯示「腺瘤偵測率」和「盲腸到達率」是影響大腸癌防治成果的重要因素。

邱瀚模說，經過這麼多年，台灣醫師自行回報的盲腸到達率已經從一開始的79%進步到98%，但根據國外研究，即便是經驗豐富的醫師專家，對於5毫米以下的腺瘤，還是有23%的遺漏率，因此，透過AI技術的輔助，將偵測率提高到96%，甚至能瞬間鎖定凹陷、扁平等高度惡性卻容易被遺漏的病灶，可望幫助醫師精益求精，將大腸癌發生降低到趨近於「零」，這是所有醫師的心願。

「政府和民眾願意花多少錢，去減少大腸癌的發生和死亡？這還有很大的討論空間。」邱瀚模說，這項即時偵測技術可在檢查同時就偵測並鎖定病灶，以能與現行各廠牌內視鏡儀器相容，不論是在醫院或診所都可應用，不需要更新現有系統或買新機器，希望政府至少能支持這項AI輔助技術應用在糞便潛血陽性者的大腸鏡回診。

台大醫院院長吳明賢表示，此技術可減少「醫療不平權」，讓每個醫師都變成90分的醫師、縮短醫師成長和學習的時間，提供民眾品質優異的檢查，但就像新藥一樣，新的技術和更好的品質也需要更多花費，需要政府和醫療院所及廠商一起坐下來討論。

國泰醫院院長李發焜表示，會優先在健檢中心導入這項技術，目前正在試算成本及費用，近期就會推出；吳明賢表示，台大健檢也會跟進，費用也應該是外加的。吳明賢說，大腸癌在日本、美國、歐洲都很受重視，台大醫院正與台大癌醫、輔大醫院、彰基、新光醫院進行跨院隨機分派臨床試驗前瞻計畫，希望未來能「打進世界盃」。