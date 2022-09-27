快訊

立委指府院介入鏡電視申照 總統府回應了

長榮弟弟派同盟生變 鄭深池聲明看出關鍵就在「他」

府院遭爆介入鏡電視案？陳椒華「邀蘇貞昌對賭」：歡迎提告鑑定錄音檔

中國辣木籽油驗出致癌物超標 540公斤邊境攔截

中央社／ 台北27日電

食藥署今天公布最新邊境查驗違規名單，一批自中國進口的「辣木籽油」被檢出致癌物「苯（a）駢芘」超標，共540公斤得全數銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗違規名單，共有18款產品遭退運銷毀，其中智利蘋果再上榜，6批被檢出農藥殘留量不合規定，全數退運銷毀。

繼中國大陸進口的山茶油檢出致癌物苯（a）駢芘，這次違規名單中也發現纖盈科技有限公司自中國進口的「辣木籽油（MORINGA OLEIFERA SEEDOIL）」，被檢出「苯（a）駢芘」含量高達5.5µg/kg，超過限量標準的2.0µg/kg，共540公斤。

同樣自中國進口的「乾燥桑黃粉」、「乾燥裂褶菌粉」農藥殘留也超標，全數退運銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，自9月5日起針對智利進口蘋果採百分百逐批查驗，這次共2名業者違規，其中1名是首次違規，但因違規批數達2批，將要求業者在30天內提出具體改善措施。

至於另1名業者過去半年內已累計違規達12批，陳慶裕說，接下來將視業者是否落實其所提出的改善措施，再決定進一步裁處措施。

另從日本進口的鮮水蜜桃共2批則被查獲農藥殘留違規。陳慶裕說，近半年來日本水蜜桃被查獲9批違規，目前採20%到50%的檢驗頻率，應該會到10月份水蜜桃產季結束。

農藥殘留 日本 智利

延伸閱讀

蘋果iPhone又一款型號說再見！他曝iPhone 15 Ultra「多1顆」強打這功能

蘋果有望明年推15吋MacBook Air、全新Mac Pro 還有虛擬視覺頭戴裝置

蘋果先買後付「Apple Pay Later」卡關這一項 延後到2023年才推出

蘋果證實 i14已在印度生產

相關新聞

花東鐵路要復駛了！ 台鐵鳳林玉里段預計30日通車

918池上強震使花東鐵路中斷，目前鳳林至富里區間仍停駛。其中位於鳳林至萬榮間的新萬里溪橋前已完成10處止震塊補強，今日將...

他們是名廚也是貓狗奴 14位大師關懷流浪動物行動：為愛上菜

13名廚師加上1名調酒師，餐飲界好手難得齊聚一堂，這是主廚們第一次聯手展現CSR，用公益餐會幫助「浪浪」。聽到公益，他們都無償參加，不只發揮影響力，也振奮業界。

阿羅哈客運「復出」！ 看準旅遊市場復甦 專攻包車服務

受到疫情影響，客運業運量大幅下滑，阿羅哈今年2月中宣布停駛，原本不少客運迷還在期待阿羅哈是否有復駛的一天，不過近期卻有不...

台大最新研發AI偵測系統 大大提升「癌王」檢查準確度

「癌王」胰臟癌是沉默殺手，近年來許多名人罹患胰臟癌病逝，如蘋果負責人賈伯斯、國內資深體育主播傅達仁及外交部駐泰代表李應元...

文化部宣布新任台文館館長 詩人林亨泰之女林巾力接任

文化部今日宣布，原任國立台灣文學館館長蘇碩斌10月1日借調期滿歸建，所遺職缺由國立台灣師範大學台灣語文學系教授林巾力借調...

彭啟明：天氣系統仍活躍 10月有機會生成秋颱

中颱諾盧目前位於鵝鑾鼻西南方海面，氣象局長鄭明典今天表示，諾盧還在增強，仍被歸類為極度危險的颱風。氣象專家彭啟明表示，西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。