乳癌篩檢「鈣化點」勿輕忽 13年後全身癌細胞轉移

乳癌位居國人女性癌症發生率第一位，每年新增破萬名女性乳癌患者，當中有7成發生在45到69歲婦女，且醫師提醒，乳癌有8成不一定是痛乳房，可能以神經痛、肌肉肌腱痛來表現，因此定期乳房攝影檢查相當重要，檢查出「鈣化點」需進一步檢查，另也可透過飲食、運動來降低乳癌發生率。

據統計，108年乳癌新增病例數為1萬4856名，等於平均36分鐘新增1例。110年死因統計2913名女性因乳癌死亡，平均每天約8人死於乳癌，若定期接受乳癌篩檢可及早發現，目前國際上最有效的工具為乳房X光攝影，可偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌。

實證研究發現，每兩年接受一次乳房X光攝影檢查，可減少約30%晚期乳癌的發生率，並降低41%的死亡風險，每年經篩檢發現的早期乳癌（0-1期）高達6成以上。

中華民國放射線醫學會、台北榮總放射線部醫師賴亦貞舉例，一名年約50多歲的醫院同事，每年都有定期做乳癌篩檢，近期最新一次檢查，卻發現6、7顆鈣化點，比對舊X光片，並進行切片檢查，竟發現是0.6公分侵襲癌，立刻做手術處理，不讓癌細胞有機會增生。

賴亦貞表示，人體本身可能有鈣化點，放射科醫師會依據鈣化點數量、形狀、分佈，來判別是否以定期追蹤、或需要立即切片檢查。因該名同事有定期追蹤，都有舊紀錄可以比對。但東方女性乳癌好發年紀比西方女性早10年，且致命性乳癌更多，也摸不到，乳房攝影才能看出病灶。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，2009年一名50多歲患者做乳房攝影篩檢，發現2處微鈣化點、疑陽性，但沒有後續追蹤，等到今年3月因全身痠痛再度就醫，發現癌細胞全身轉移，除乳房有腫瘤，包括腋下淋巴、頸部淋巴皆有轉移，若在10多年前手術治療，有99%機率能治癒。

陳守棟說，臨床上有5%的患者來檢查已是第四期乳癌，且乳癌患者僅2成乳房會疼痛，有8成不一定會痛，有可能是以神經痛、肌肉、肌腱松通表現，必須以乳房攝影才能揪出問題。不過有些患者確診乳癌但不願開刀，他說，現在可選擇乳房重建手術，可評估不一定要全部切除。

追究台灣女性乳癌發生原因，陳守棟表示，民國68年時乳癌發生率為每十萬人口8人，現在每十萬人口81人，增加10倍，與現代女性初經來的早有關，另外像是飲食西化、環境賀爾蒙等因素，高脂肪低纖維的飲食習慣，也增加乳癌發生風險。

陳守棟建議，定期乳房篩檢能及早揪出病灶，另外可從生活習慣預防，像是「飲食」及「運動」，飲食建議以低脂肪、高纖維為主，不一定要吃素，仍要均衡飲食；過去研究發現「運動」也能降低乳癌發生率。

國健署補助45歲以上未滿70歲婦女、以及40歲以上未滿45歲且有家族史（母親、女兒、姊妹、祖母、或外祖母曾患有乳癌）的婦女，每兩年一次免費乳房X光攝影檢查，若乳房攝影結果異常，切勿驚慌，篩檢仍須進一步確診，請儘早至國民健康署認可的168家乳癌確認診斷及治療之醫療院所，進行複檢或確認診斷，以便及早處置。

國健署提醒，乳房X光攝影檢查仍有其限制，約15%的乳癌無法透過乳房X光攝影偵測，即使檢查結果正常，在下次定期篩檢前，如發現身體有異狀，例如乳房腫塊、乳房皮膚異常凸起或凹陷、乳頭有濕疹樣變化、潰爛或凹陷、乳頭帶血樣分泌、腋下或頸部淋巴結腫大等，請儘速就醫。國內有200多家醫事機構通過「乳房X光攝影醫療機構資格審查」，認證名單可上國健署官網查詢（http: //www.hpa.gov.tw/）。