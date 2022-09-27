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自主善終 84萬人健保卡註記安寧緩和暨維生醫療

中央社／ 台北27日電

衛生福利部推動「預立安寧緩和暨維生醫療抉擇意願註記健保IC卡」16年，盼國人自主善終人權及提升末期病人照顧品質，至今年9月有84萬人簽署。衛福部今天表揚協助宣導單位。

衛福部今天舉行非醫療機構協助「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願註記健保IC卡」宣導優良記者會，包括中華民國安寧照顧基金會、台灣安寧照顧協會、各地衛生局等單位獲表揚。

衛福部專門委員彭美珍說，台灣老年人口增加，許多人對生命價值也重新思考，希望人生末期能有好的句點，不要麻煩親友或子女，衛福部自民國95年推動「預立安寧緩和暨維生醫療抉擇意願註記健保IC卡」，到今年9月已有84萬人簽署。

彭美珍說，「預立安寧」剛開始並不容易，尤其年長者不易接受身體還健康時，就在健保卡註記未來的醫療，認為不吉利，但愈來愈多人認同及早思考末期照顧醫療決定，註記趨勢呈穩定上升，感謝民間協會、基金會、照顧機構、地方衛生局協助宣導。

台灣安寧照顧協會說，「預立安寧緩和醫療」是為減輕或免除末期病人在生理、心理、社會與靈性的痛苦，面臨生命終點時不再施行心肺復甦術，年滿20歲以上且具行為能力就可免費簽署健保IC卡註記，與108年依「病人自主權利法」實施的「預立醫療」不同。

根據衛福部公布的「病人自主權利法」配套辦法，包括末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人狀態或極重度失智等4類，得實施預立醫療的臨床診斷標準，民眾需透過醫療機構付費諮商，事先立下醫療決定，選擇接受或拒絕維生醫療或人工營養。

健保卡 衛福部 衛生局

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