快訊

黃珊珊民調衝上第二！周玉蔻成藍白最佳助選員 背後隱憂浮現

上任才快6個月！「最強姊夫」鄭深池辭任長榮國際公司董事長　

遭周玉蔻點名「妹妹長這麼漂亮」 女記者無罩正臉顏值曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

急性膽囊炎可能會腹痛 利用超音波檢查墨菲氏徵象

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊大緯表示，以這個案例可看到膽囊由外往內來看，外面有一些黑黑的水，這是膽囊周圍積水，白色的就是膽囊壁，目測超過0.4公分。圖／翻攝自楊大緯臉書
楊大緯表示，以這個案例可看到膽囊由外往內來看，外面有一些黑黑的水，這是膽囊周圍積水，白色的就是膽囊壁，目測超過0.4公分。圖／翻攝自楊大緯臉書

急性膽囊炎會造成腹部疼痛，更有人會出現腹部疼痛不已，有醫師表示，墨菲氏徵象是常見的檢查方式，利用超音波探頭找到膽囊，若下壓會痛，就要懷疑膽囊炎；檢查會痛的病人，不管排電腦斷層或會診外科，都是很好的依據；若不痛者表示當下暫時不像膽囊炎，檢查後再做其他處理。

國軍桃園總醫院急診醫學科醫師楊大緯指出，若民眾腹痛急診，懷疑是急性膽囊炎，會利用超音波方式做墨菲氏徵象檢查，會先利用探頭從肋骨邊緣掃描，滑下壓到肋骨下緣，再要求病人深呼吸，因深呼吸時，橫膈膜會將膽囊再往探頭推靠近一些讓膽囊可以看得更清楚。

楊大緯說，當膽囊便清楚後，這時向下壓可發現膽囊壓不扁，且病人大喊疼痛，就是所謂的墨菲氏徵象；若肋緣下看不清楚，可從肋間進去看，不管探頭是在肋緣下直接轉縱向切面，還是滑到肋間都可以看到膽囊。

楊大緯指出，以這個案例可看到膽囊由外往內來看，外面有一些黑黑的水，這是膽囊周圍積水，白色的就是膽囊壁，目測超過0.4公分，再往裡看可發現膽結石跟膽囊裡的膽泥，這些都是超音波底下急性膽囊炎會有的表現。

楊大緯表示，每個臨床醫師都有一套處理流程，他若拿起探頭超音波墨菲氏徵象一定會做並在病歷留下紀錄，若病人會痛，不管排電腦斷層或會診外科，都是很好的依據；如果不痛，表示當下暫時不像膽囊炎，做到應注意有注意，檢查後並做後續其他醫療處置。

楊大緯表示，利用超音波探頭尋找膽囊，並要病人深呼吸再下壓，可看見膽囊。圖／翻攝自楊大緯臉書
楊大緯表示，利用超音波探頭尋找膽囊，並要病人深呼吸再下壓，可看見膽囊。圖／翻攝自楊大緯臉書

醫師 桃園 腹痛

延伸閱讀

跑步突然肚子痛是吃太飽惹的禍？專家曝真相及預防方法

吳姍儒曬超音波畫面宣布懷孕　憲哥「要當阿公了」這樣說

拜登談保台後美官員重申政策不變 意涵費疑猜

人妻腹痛求醫驚見腎臟少一顆 「賣腎」兇手竟是枕邊人

相關新聞

花東鐵路要復駛了！ 台鐵鳳林玉里段預計30日通車

918池上強震使花東鐵路中斷，目前鳳林至富里區間仍停駛。其中位於鳳林至萬榮間的新萬里溪橋前已完成10處止震塊補強，今日將...

彭啟明：天氣系統仍活躍 10月有機會生成秋颱

中颱諾盧目前位於鵝鑾鼻西南方海面，氣象局長鄭明典今天表示，諾盧還在增強，仍被歸類為極度危險的颱風。氣象專家彭啟明表示，西...

乳癌篩檢「鈣化點」勿輕忽 13年後全身癌細胞轉移

乳癌位居國人女性癌症發生率第一位，每年新增破萬名女性乳癌患者，當中有7成發生在45到69歲婦女，且醫師提醒，乳癌有8成不...

好天氣僅到周四 周五水氣增多 首波東北季風10/6有機會

受到太平洋高壓影響，氣象局表示，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後嘉義...

急性膽囊炎可能會腹痛 利用超音波檢查墨菲氏徵象

急性膽囊炎會造成腹部疼痛，更有人會出現腹部疼痛不已，有醫師表示，墨菲氏徵象是常見的檢查方式，利用超音波探頭找到膽囊，若下...

青農自美引進農機搬運車被課稅逾30% 怨農機補助難受惠

2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，周末在嘉義縣治太保市原台灣燈會展場舉行3天，活動前，青農陳育旗抱怨，從美國1家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。