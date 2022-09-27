糖尿病友五十肩 關節鏡手術助及早恢復肩關節功能

苗栗縣55歲王姓女子有糖尿病史，半年前出現右邊肩膀疼痛的症狀，尤其晚上疼痛感倍增，肩膀無法伸展開，導致生活上許多不便，到醫院骨科進行關節鏡手術後，搭配復健治療，一周後右肩只剩輕微酸痛感，活動範圍幾乎回復正常。

病患當初就醫檢查確認罹患五十肩，但嘗試打針、復健、推拿及麻醉下關節鬆動術等治療，狀況仍未改善，後來轉到大千綜合醫院骨科就醫，醫師為她進行關節鏡手術搭配復健，症狀明顯改善，過去需要別人幫忙的動作，現在都能自己處理，讓她非常開心。

大千骨科醫師蔡旻虔表示，五十肩是因肩關節沾黏造成肩膀活動度受限及疼痛，隨活動度減少，疼痛感會越來越明顯，尤其晚上睡覺時更加疼痛不適。另外，糖尿病人約有30%會發生五十肩，且罹病越久發生機率越高。由於有五十肩的糖尿病人對於非手術治療成效不佳，復發率也較高，因此建議可接受關節鏡手術，縮短治療時程，也能盡早擺脫五十肩的疼痛，恢復肩關節的功能。

他指出，透過關節鏡手術，可精準地把沾黏的關節切開，且不造成其他組織傷害，關節內有其他的病變，也能同時處理。由於是直接把關節囊切開，完全放鬆沾黏的關節，所以恢復速度也比其他治療較快。病人術後若能積極配合復健治療，大部分在兩周後就能回復90%的正常狀況，疼痛感也會大幅改善。