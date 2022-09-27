快訊

首屆108課綱生心聲／學習歷程頂大教授看這點 她笑認「不聽話」：別再問有沒有用！

蘋果iPhone又一款型號說再見！他曝iPhone 15 Ultra「多1顆」強打這功能

糖尿病友五十肩 關節鏡手術助及早恢復肩關節功能

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
發生五十肩時，手部活動範圍受限，不少女性連簡單的內衣解扣都無法做到。圖／大千綜合醫院提供
發生五十肩時，手部活動範圍受限，不少女性連簡單的內衣解扣都無法做到。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣55歲王姓女子有糖尿病史，半年前出現右邊肩膀疼痛的症狀，尤其晚上疼痛感倍增，肩膀無法伸展開，導致生活上許多不便，到醫院骨科進行關節鏡手術後，搭配復健治療，一周後右肩只剩輕微酸痛感，活動範圍幾乎回復正常。

病患當初就醫檢查確認罹患五十肩，但嘗試打針、復健、推拿及麻醉下關節鬆動術等治療，狀況仍未改善，後來轉到大千綜合醫院骨科就醫，醫師為她進行關節鏡手術搭配復健，症狀明顯改善，過去需要別人幫忙的動作，現在都能自己處理，讓她非常開心。

大千骨科醫師蔡旻虔表示，五十肩是因肩關節沾黏造成肩膀活動度受限及疼痛，隨活動度減少，疼痛感會越來越明顯，尤其晚上睡覺時更加疼痛不適。另外，糖尿病人約有30%會發生五十肩，且罹病越久發生機率越高。由於有五十肩的糖尿病人對於非手術治療成效不佳，復發率也較高，因此建議可接受關節鏡手術，縮短治療時程，也能盡早擺脫五十肩的疼痛，恢復肩關節的功能。

他指出，透過關節鏡手術，可精準地把沾黏的關節切開，且不造成其他組織傷害，關節內有其他的病變，也能同時處理。由於是直接把關節囊切開，完全放鬆沾黏的關節，所以恢復速度也比其他治療較快。病人術後若能積極配合復健治療，大部分在兩周後就能回復90%的正常狀況，疼痛感也會大幅改善。

蔡旻虔提醒，有五十肩的病患如果經過六周非手術治療仍無進展，或本身合併有糖尿病，即可考慮接受關節鏡手術治療，才能盡早恢復正常生活。

蔡旻虔醫師表示，五十肩是因肩關節沾黏造成活動困難及疼痛感。圖／大千綜合醫院提供
蔡旻虔醫師表示，五十肩是因肩關節沾黏造成活動困難及疼痛感。圖／大千綜合醫院提供

手術 復健 糖尿病

延伸閱讀

獨／窮到編雷鬼頭度日 昔金曲獎女子成員現況曝光！

手術加復健助女護理師克服旋轉肌群斷裂 可以好好睡一覺

高速吸引口技成絕響！拓也哥病逝享年47歲

國外研究：睡眠不足、太早醒來影響健康！心血管病及糖尿病也跟著來

相關新聞

花東鐵路要復駛了！ 台鐵鳳林玉里段預計30日通車

918池上強震使花東鐵路中斷，目前鳳林至富里區間仍停駛。其中位於鳳林至萬榮間的新萬里溪橋前已完成10處止震塊補強，今日將...

彭啟明：天氣系統仍活躍 10月有機會生成秋颱

中颱諾盧目前位於鵝鑾鼻西南方海面，氣象局長鄭明典今天表示，諾盧還在增強，仍被歸類為極度危險的颱風。氣象專家彭啟明表示，西...

糖尿病友五十肩 關節鏡手術助及早恢復肩關節功能

苗栗縣55歲王姓女子有糖尿病史，半年前出現右邊肩膀疼痛的症狀，尤其晚上疼痛感倍增，肩膀無法伸展開，導致生活上許多不便，到...

不受強震影響！ 雙十連假訂房率苗栗最熱 花東破五成

雙十連假將屆，儘管受到918強震影響，台鐵花東部分路段中斷，不過仍舊擋不住民眾想要趁連假出去遊玩的心情。根據觀光局統計，...

73歲男飽受頻尿苦 醫為他打結石消攝護腺腫 終讓他展歡顏

1名73歲男性最近飽受頻尿所苦，就醫發現原來是膀胱內多了2公分大結石，加上攝護腺肥大堵住尿道出口，才會經常頻尿。醫師用鈥...

蕉價崩嘉縣農民要求去化 農糧署南區評估不啟動：價格回升

香蕉價格崩跌，農委會為穩定價格上周在最大產地屏東，每公斤5元收購次級品，啟動去化機制，嘉縣府、蕉農向農委會反映，希望啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。