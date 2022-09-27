不受強震影響！ 雙十連假訂房率苗栗最熱 花東破五成

雙十連假將屆，儘管受到918強震影響，台鐵花東部分路段中斷，不過仍舊擋不住民眾想要趁連假出去遊玩的心情。根據觀光局統計，截至9月22日止，全台雙十連假平均訂房率約53.45％，其中花蓮雙十連假前兩天的平均訂房率62.16％，台東57.14%，相較於中秋連假，當時花東平均訂房率僅4成2、4成3左右，顯見雙十連假花東更熱門。

至於全台訂房率最高的縣市則是苗栗79.19％，其次是嘉義縣74.71％、台南市74.26％、嘉義市73.33％。都會區的部分，雙北、桃園訂房率都只有三成多，全台訂房率最差的縣市則是彰化縣，僅21.34％。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，觀光局的統計應該是以福容、瑞穗天合等觀光旅館為主，所以數字會略微高估，若以花蓮所有旅館、民宿的訂房率來看的話，目前約五成左右。

張琄菡也提到，花蓮中秋連假整體訂房率約8成5，預估今年國慶連假恐怕不會這麼熱門，畢竟雖然火車今天已經搶通部分路段，但短時間內大家對於地震還是有疑慮和顧忌，預估最後訂房率約7成5左右。

至於十月國境開放後，會不會擔心衝擊國旅市場？張琄菡表示，大家都悶很久，一但國境開放，自然就會想要出國，再加上外國觀光客恐怕一時間內也不會來台灣遊玩，確實會有點擔心，預估可能要到明年第二季、第三季才會稍微好一些。

不過張琄菡也說，這次觀光局有針對旅行社團客到花東遊玩加碼一萬元，蠻多花蓮業者期待下半年這幾個月可以靠旅行社填補一些，多爭取一些團客。

不過靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰則認為，過去不能出國的時候，國旅市場也沒有好到哪裡去，反倒是國境開放後，會有外國觀光客來台，相信會有幫助。