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花東鐵路要復駛了！ 台鐵鳳林玉里段預計30日通車
918池上強震使花東鐵路中斷，目前鳳林至富里區間仍停駛。其中位於鳳林至萬榮間的新萬里溪橋前已完成10處止震塊補強，今日將辦理強度測試，若確認能通行，預計9月30日就能搶通鳳林至玉里區間，屆時台鐵東線南下各級列車就能開行至玉里、玉里到富里間18.8公里採公路客運接駁。
目前台鐵官網已能查詢9月30日起各級列車開行至玉里的時刻表，搶通後玉里發出的第一班車是4513車次玉里開往和平的區間車，玉里5時26分發車。
9月30日起花蓮至玉里間上下行平均每日各有約20班對號列車，最快的新自強號車次從花蓮到玉里僅需49分鐘，比現行類火車直達車2小時還省下超過一半的時間，對玉里以北各鄉鎮民眾的通勤影響可望回復到震災之前。
台鐵說明，玉里至東里間的樂樂溪橋、新秀姑巒溪橋受損較嚴重，台鐵委由中興工程顧問公司提出安全評估報告，再確認搶修計畫，交通部長王國材昨日表示，最快可望3個月搶通，盡量避免影響到春節疏運。
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