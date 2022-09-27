快訊

首屆108課綱生心聲／學習歷程頂大教授看這點 她笑認「不聽話」：別再問有沒有用！

蘋果iPhone又一款型號說再見！他曝iPhone 15 Ultra「多1顆」強打這功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花東鐵路要復駛了！ 台鐵鳳林玉里段預計30日通車

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
918池上強震使花東鐵路中斷，目前尚有幾處仍在搶修中，預計9月30日就能搶通鳳林至玉里區間，示意圖。記者劉學聖／攝影
918池上強震使花東鐵路中斷，目前尚有幾處仍在搶修中，預計9月30日就能搶通鳳林至玉里區間，示意圖。記者劉學聖／攝影

918池上強震使花東鐵路中斷，目前鳳林至富里區間仍停駛。其中位於鳳林至萬榮間的新萬里溪橋前已完成10處止震塊補強，今日將辦理強度測試，若確認能通行，預計9月30日就能搶通鳳林至玉里區間，屆時台鐵東線南下各級列車就能開行至玉里、玉里到富里間18.8公里採公路客運接駁。

目前台鐵官網已能查詢9月30日起各級列車開行至玉里的時刻表，搶通後玉里發出的第一班車是4513車次玉里開往和平的區間車，玉里5時26分發車。

9月30日起花蓮至玉里間上下行平均每日各有約20班對號列車，最快的新自強號車次從花蓮到玉里僅需49分鐘，比現行類火車直達車2小時還省下超過一半的時間，對玉里以北各鄉鎮民眾的通勤影響可望回復到震災之前。

台鐵說明，玉里至東里間的樂樂溪橋、新秀姑巒溪橋受損較嚴重，台鐵委由中興工程顧問公司提出安全評估報告，再確認搶修計畫，交通部長王國材昨日表示，最快可望3個月搶通，盡量避免影響到春節疏運。

台鐵 花蓮

延伸閱讀

強震又下大雨 花蓮赤科山道路搶通後再崩坍須改道

強震後大雨…花蓮赤科山搶通又坍 遊客暫勿上山

花東鐵路震後受損 台鐵公布搶修進度、類火車繼續開

國軍復原玉里 代理鎮長：迷彩服是最帥氣救災服

相關新聞

花東鐵路要復駛了！ 台鐵鳳林玉里段預計30日通車

918池上強震使花東鐵路中斷，目前鳳林至富里區間仍停駛。其中位於鳳林至萬榮間的新萬里溪橋前已完成10處止震塊補強，今日將...

彭啟明：天氣系統仍活躍 10月有機會生成秋颱

中颱諾盧目前位於鵝鑾鼻西南方海面，氣象局長鄭明典今天表示，諾盧還在增強，仍被歸類為極度危險的颱風。氣象專家彭啟明表示，西...

糖尿病友五十肩 關節鏡手術助及早恢復肩關節功能

苗栗縣55歲王姓女子有糖尿病史，半年前出現右邊肩膀疼痛的症狀，尤其晚上疼痛感倍增，肩膀無法伸展開，導致生活上許多不便，到...

不受強震影響！ 雙十連假訂房率苗栗最熱 花東破五成

雙十連假將屆，儘管受到918強震影響，台鐵花東部分路段中斷，不過仍舊擋不住民眾想要趁連假出去遊玩的心情。根據觀光局統計，...

73歲男飽受頻尿苦 醫為他打結石消攝護腺腫 終讓他展歡顏

1名73歲男性最近飽受頻尿所苦，就醫發現原來是膀胱內多了2公分大結石，加上攝護腺肥大堵住尿道出口，才會經常頻尿。醫師用鈥...

蕉價崩嘉縣農民要求去化 農糧署南區評估不啟動：價格回升

香蕉價格崩跌，農委會為穩定價格上周在最大產地屏東，每公斤5元收購次級品，啟動去化機制，嘉縣府、蕉農向農委會反映，希望啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。