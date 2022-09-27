快訊

兄弟萬里沙灘游泳捲外海失蹤...哥哥遺體今晨沖上岸 家屬泣不成聲

被指論文抄襲！高虹安赴北檢告週刊加重誹謗「我與張淑娟感同身受」

台股開盤上漲34點 開盤指數13,812點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕉價崩嘉縣農民要求去化 農糧署南區評估不啟動：價格回升

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
香蕉價格崩跌，嘉縣蕉農向農委會反映，希望啟動去化，嘉縣長參選人王育敏日前到最大香蕉產地竹崎鄉，拜會蕉農，了解農民的困境。圖／王育敏競辦提供
香蕉價格崩跌，嘉縣蕉農向農委會反映，希望啟動去化，嘉縣長參選人王育敏日前到最大香蕉產地竹崎鄉，拜會蕉農，了解農民的困境。圖／王育敏競辦提供

香蕉價格崩跌，農委會為穩定價格上周在最大產地屏東，每公斤5元收購次級品，啟動去化機制，嘉縣府、蕉農向農委會反映，希望啟動去化。農糧署南區分署說，香蕉次級品，已由每公斤2元，回升到5、6元，價格回升，天氣漸轉涼，香蕉生長緩，品質提升，評估後決定不去化。

上周中埔鄉陳姓蕉農說，今年產地價格比去年低，產地價來到「2、4、8」，每公斤上級品8元、中級品4元、次級品2元，不符成本，希望農委會盡快比照屏東，啟動去化、收購機制，穩定價格。

嘉縣長參選人王育敏日前到最大香蕉產地竹崎鄉，拜會蕉農，了解農民遇到的困境，呼籲中央盡快協助並建立穩定外銷管道；蕉農訴苦說，外頭才採收的一整車香蕉賣不到千元，連工人工錢都不夠付，蕉農表示，「我們1公斤至少要賣到12、13元才至少有回本，而且這還是成本，還沒有賺！現在1公斤才5元左右，怎麼生活？」

農糧署南區分署表示，香蕉次級品已由每公斤2元，回升到5、6元，價格回升，天氣轉涼，生長緩，評估後不去化，產銷做法滾動檢討，會協助香蕉加工廠進場收購加工。農業處說，協助蕉農拓展銷路，媒合農產加工廠進場收購，加工製成果乾，辦理市集銷售，利用下個月在嘉舉辦國慶焰火市集，各地遊客來嘉看焰火、旅遊，媒合飯店增加採購香蕉。

香蕉價格崩跌，嘉縣蕉農向農委會反映，希望啟動去化，嘉縣長參選人王育敏日前到最大香蕉產地竹崎鄉，拜會蕉農，了解農民的困境。圖／王育敏競辦提供
香蕉價格崩跌，嘉縣蕉農向農委會反映，希望啟動去化，嘉縣長參選人王育敏日前到最大香蕉產地竹崎鄉，拜會蕉農，了解農民的困境。圖／王育敏競辦提供
香蕉價格崩跌，嘉縣蕉農向農委會反映，希望啟動去化，嘉縣長參選人王育敏日前到最大香蕉產地竹崎鄉，拜會蕉農，了解農民的困境。圖／王育敏競辦提供
香蕉價格崩跌，嘉縣蕉農向農委會反映，希望啟動去化，嘉縣長參選人王育敏日前到最大香蕉產地竹崎鄉，拜會蕉農，了解農民的困境。圖／王育敏競辦提供

香蕉 農委會 屏東

延伸閱讀

樂齡假牙首傳牙醫詐領補助 嘉縣衛生局：嚴加把關杜絕不法

南市將閒置空地變停車場 改善南區停車位不足

鄭運鵬南區競總今對外開放 打造懷舊遊戲場超吸睛

香蕉收購價5元…不採收放地上爛 柯志恩：蕉農心淌血

相關新聞

彭啟明：天氣系統仍活躍 10月有機會生成秋颱

中颱諾盧目前位於鵝鑾鼻西南方海面，氣象局長鄭明典今天表示，諾盧還在增強，仍被歸類為極度危險的颱風。氣象專家彭啟明表示，西...

73歲男飽受頻尿苦 醫為他打結石消攝護腺腫 終讓他展歡顏

1名73歲男性最近飽受頻尿所苦，就醫發現原來是膀胱內多了2公分大結石，加上攝護腺肥大堵住尿道出口，才會經常頻尿。醫師用鈥...

蕉價崩嘉縣農民要求去化 農糧署南區評估不啟動：價格回升

香蕉價格崩跌，農委會為穩定價格上周在最大產地屏東，每公斤5元收購次級品，啟動去化機制，嘉縣府、蕉農向農委會反映，希望啟動...

健保醫療影像再利用 助攻台大偵測工具揪出「癌王」

「癌王」胰臟癌為沉默殺手，近年來國內外許多名人罹患胰臟癌病逝，如香奈兒創意總監卡爾拉格斐、三大男高音之一的帕華洛帝、蘋果...

水源調度 農水署與水利署簽「圖資共享合作備忘錄」

民國109年下半年至110年上半年，台灣遭逢百年大旱期間，農委會農水署及經濟部水利署定期召開平台會議，進行業務交流及互助...

吳德榮：秋老虎來了 中午前後注意防曬

氣象專家吳德榮表示，今天起至10月3日各地晴時多雲，今天白天偏熱，高溫可達攝氏35、36度，為秋老虎的天氣型態，中午前後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。