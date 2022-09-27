蕉價崩嘉縣農民要求去化 農糧署南區評估不啟動：價格回升

香蕉價格崩跌，農委會為穩定價格上周在最大產地屏東，每公斤5元收購次級品，啟動去化機制，嘉縣府、蕉農向農委會反映，希望啟動去化。農糧署南區分署說，香蕉次級品，已由每公斤2元，回升到5、6元，價格回升，天氣漸轉涼，香蕉生長緩，品質提升，評估後決定不去化。

上周中埔鄉陳姓蕉農說，今年產地價格比去年低，產地價來到「2、4、8」，每公斤上級品8元、中級品4元、次級品2元，不符成本，希望農委會盡快比照屏東，啟動去化、收購機制，穩定價格。

嘉縣長參選人王育敏日前到最大香蕉產地竹崎鄉，拜會蕉農，了解農民遇到的困境，呼籲中央盡快協助並建立穩定外銷管道；蕉農訴苦說，外頭才採收的一整車香蕉賣不到千元，連工人工錢都不夠付，蕉農表示，「我們1公斤至少要賣到12、13元才至少有回本，而且這還是成本，還沒有賺！現在1公斤才5元左右，怎麼生活？」