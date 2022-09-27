健保醫療影像再利用 助攻台大偵測工具揪出「癌王」

「癌王」胰臟癌為沉默殺手，近年來國內外許多名人罹患胰臟癌病逝，如香奈兒創意總監卡爾拉格斐、三大男高音之一的帕華洛帝、蘋果負責人賈伯斯、國內資深體育主播傅達仁及外交部駐泰代表李應元等。胰臟癌令人聞之色變，在於難以早期發現及復發率高，目前主要檢查工具為電腦斷層，但2公分以下腫瘤仍有近4成個案難以發現，臨床上確診個案大多病程已邁入末期且存活率低。

台大醫院內視鏡科主任廖偉智及研究團隊，申請健保署110年度資訊整合應用服務研究案，該團隊利用人工智慧深度學習在胰臟癌偵測研究，於本月刊登於在射科領域排行居首的知名醫學期刊「Radiology」。

此研究為透過該團隊開發的胰臟癌偵測工具，再利用健保署收載台灣跨院際的電腦斷層（CT）影像資料進行驗測評估，為臨床影像判讀效率提升做出可行建議。此研究基於專業放射科醫師見解優先，再輔以AI工具的輔助來對胰臟癌的篩檢做到全面即早偵測，進而達到防範於未然的效果。

「Radiology」期刊編輯部並專訪本研究兩位主要研究主持人為台大醫院醫師廖偉智及台大應數所教授王偉仲教授，並專文評論本研究為大眾對人工智慧技術的期待帶來令人激賞的成果，同時也獲得多個國際醫療領域新聞的即時報導。

健保署長李伯璋説，健保署資訊整合應用服務自2015年開始運作，提供外界就學研目的進行資料申請使用，並於2022年4月增加醫療影像資料申請項目，累積提供影像規模逾30億餘張，該資料多樣性在驗證目的使用上，亦透過此研究證實，其影像資料的實用價值及學術肯定，足堪於臨床應用上做出實質貢獻並回饋於民，未來也將持續致力為醫學研究提供更為多元及務實資訊。

民間團體認為，全民健康保險法允公務機關以組織法為據，強制留個資、建立資料庫，此舉違反憲法保障資訊隱私、法律保留、比例、正當法律原則，聲請釋憲。憲法法庭日前做出判決，判「健保法」部分違憲。憲法法庭認為，強制留存個資對隱私保障不足，也不符合法律保留原則，相關機關應於3年內修法或制定專法，否則當事人可拒絕提供使用。

李伯璋表示，健保署在經歷釋憲案後，對民眾個人資料持續秉持著謙卑的態度與國人溝通，並致力讓健保資料二次利用的法律規範能日趨完備，進而在推動醫學進步及個人隱私間尋求平衡。

藉由釋出健保醫療影像進行學術研究，李伯璋期許未來誘發更多元的人工智慧研究量能及落地應用項目，如疾病判讀、健康預測等人工智慧模型。健保累積高價值巨量醫療數據資料庫，今已獲得醫療專業認可，往後將透過資料加值應用，創造更多符合社會公益的成果，回饋全體國人，增進國民的健康與福祉。