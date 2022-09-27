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水源調度 農水署與水利署簽「圖資共享合作備忘錄」
民國109年下半年至110年上半年，台灣遭逢百年大旱期間，農委會農水署及經濟部水利署定期召開平台會議，進行業務交流及互助合作；兩署為台灣水資源調配及農業永續發展努力。
農水署表示，昨召開平台會議，雙方首長共同簽訂「農水署與水利署圖資共享」合作備忘錄，加速各項圖資及相關研發成果跨單位共享，增進未來氣候變遷供水韌性及提升各標的供水穩定。
農水署表示，會議中也針對農水署及水利署雙方所提各項議案包括，運用石門水庫發電尾水強化埤塘蓄存能力、加速河川公地許可審議流程、修訂水利法相關條文規定、共同參與擴大灌溉服務、精進灌溉技術推動、東螺溪水質改善水源補充方案及水利設施營管費用處理事宜，會中進行討論及意見交換，並確定後續辦理原則。
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