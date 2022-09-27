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秋老虎來了…早晚偏涼 紫外線指數危險級 小心防曬
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(27日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「中颱諾盧」持續偏西，朝越南前進，有略增強的趨勢；第17號「輕颱庫拉」在硫磺島北方海面，向北北西移動、再向東北大迴轉，都在海上。雙颱對台灣無威脅。
吳德榮說，未來一周西北太平洋仍在「熱帶擾動活躍期」，模式模擬顯示，還有其他熱帶系統發展的機率，應持續觀察。
吳德榮提到，今(27日)晨截至4時53分，各地區平地最低氣溫約在20至23度〔北部(桃園大溪區)21.9度，中部(南投中寮鄉)22.6度，南部(高雄內門區)22.8度，東部(花蓮壽豐鄉)19.5度〕。
吳德榮表示，根據最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下周一(3日)中層大氣為副熱帶高壓籠罩、天氣穩定，各地晴時多雲，中午前後紫外線「過量」及「危險」級，要注意防曬；低層大氣盛行偏弱的東風，水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星飄雨的機率。
吳德榮表示，今起各地白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至35、36度，為「秋老虎」的天氣型態。今日各地區氣溫：北部22至35度，中部23至35度，南部23至36度，東部20至35度。
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