用新住民角度看藏品 台博館「百年對話」展峇里島神獸

印尼新住民A來自東爪哇表演Singo Barong(孔雀羽冠虎面獅)的家族。她移居台灣後，製作孩子版的虎面獅面具，希望讓台灣的孩子了解印尼的文化。當她發現台博館收藏這個面具、自己的文化被理解與珍藏，相當開心。台博館「百年對話：跨國移動者與藏品的相遇特展」昨開幕，該展精選60件台博館南洋藏品，以印尼、泰國、馬來西亞等移工與新住民的角度詮釋，希望透過展覽推廣文化平權，也讓跨域文化彼此理解與包容。

根據內政部統計，台灣新住民約57萬人，東南亞國家中以越南、印尼、泰國最多。「一個敢冒險來到另一個國度的人民，其實都是最優秀的。」文化部次長李連權表示，新住民將成為台灣未來最大的生力軍，文化部除了推動國家級博物館的交流，也希望東南亞的六個國家都可以來台北時裝週展演。

台博館館長洪世佑表示，「百年對話」特展以「藏品和社群連結」為策展核心，精選六十餘件台博館南洋類藏品，包括克力士匕首、木質平面傀儡、皮影戲偶、甘美朗樂器模型、錢幣、生活器具等，還有世界宗教博物館與台北偶戲館等單位藏品。此外也向民間徵集泰國的食器、越南水神信仰古籍、印尼的孔雀羽冠虎面獅等展件。

此次展出的印尼峇里島神獸「巴龍」（Barong）是峇里島藝術家I Made Muji的作品，當年由駐台北印尼經濟貿易代表處的人員帶來台灣，三年前捐贈給台博館。「巴龍」是印尼峇里島重要的文化象徵，也是峇里島傳統舞劇與神話傳說的主角，相傳巴龍除了擊退邪惡、也為信仰者帶來平安與福氣。

「沙嗲」在台灣是無人不知的的南洋美食。相傳這種香料烤肉串源自中東、傳入印度，十九世紀末大批印度移民輾轉定居荷屬東印度(今印尼)，爪哇的小販將這種烤肉串改為當地食材，深受歡迎。許多移民的爪哇人也以販售沙嗲維生，使沙嗲成為著名的南洋小吃。展中不僅考證沙嗲來源。也展出爪哇沙嗲小販模型。