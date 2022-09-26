唐獎永續發展獎得主 暢談建構「我們想要的未來」

第五屆唐獎大師論壇今天以「邁向2030-2050之永續發展路徑」為題，邀請國際重量級經濟學家、2022年唐獎永續發展獎得主傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey D. Sachs）以連線方式，與台灣學者交流對談，以在地與全球觀點，激盪未來30年永續發展目標的有效對策。

薩克斯今天從聯合國1948年發布世界人權宣言到2015年制定永續發展目標及巴黎氣候協定，講述75年間永續發展的脈絡及里程碑，暢談建構「我們想要的未來」需要奠基在經濟、社會、環境以及全球和平這四個支柱之上，並投資六大重點領域，包括教育、醫療體制、潔淨能源、永續飲食與農業、高科技的服務型城市以及高覆蓋的數位服務。

薩克斯也提出新的永續治理應從「目標導向的發展」、「科技與產業政策」、「財務規劃」、「企業結盟」、「區域整合」、「地緣政治間的合作」及「永續發展倫理」等七個面向著手，說明政府、企業及民間社會各自在SDGs扮演的角色。

清華大學台北政經學院院長陳添枝說，價值觀的建構才是最重要的，包括善盡全球公民的責任、認同人的基本價值與尊嚴，而非只追求經濟成長，如此一來，才可能同舟共濟，追求相同的目標，特別是永續發展需要跨領域合作，應透過教育讓大家懷抱相同的理念。