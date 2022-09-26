巡察環保署 陳菊盼「化學物質管理署」與地方政府合作
監察院社會福利及衛生環境委員會今天巡察環保署，包括召集人蘇麗瓊、監察院長陳菊等監委參與。陳菊表示，台灣垃圾焚化爐應由中央統籌，整體規畫。石化意外災害威脅民眾居住安全，希望未來改組後的「化學物質管理署」能與地方政府合作，充分發揮功能，避免再發生災害。
監察院指出，今天巡察，委員提出多項建言與期勉，監委趙永清提出，民眾土地遭亂倒廢棄物，無辜受害，環保署應早日完成「廢棄物清理法」的修訂，有效管理、追蹤廢棄物的流向，實現環境正義。另有關空汙數據造假的問題，應檢討環境檢測制度，研擬「環境檢驗測定法」，惟迄未見改善。此外，依「奧爾胡斯公約」，應請重視民眾對環境政策有充分參與權、取得資訊權、司法訴訟的權利。
監委范巽綠提到，屏東縣土資場遭堆置事業廢棄物，雖經屏東環保局告發，屏東地檢卻為不起訴處分，行政、司法看法歧異，致違法事實長期存在，打擊地方士氣及氣候變遷績效指標。
蘇麗瓊提到，生活方式因疫情改變，外送平台包裝增加很多，廢棄物要處理的問題也變嚴重。監察院關心科技執法的正當性；配合科技發展，但法令上也宜賦予正當性。
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