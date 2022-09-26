巡察環保署 陳菊盼「化學物質管理署」與地方政府合作

「立刻檢查你家的牙膏管反面底部，如果是『黑色條』馬上扔掉！」這則網路傳言流傳已久，近日食品專家韋恩出面闢謠，直言這種說法大錯特錯，但還是會有人信以為真。 這則老掉牙的謠言是這樣說的，「牙膏底部顏

2022-09-26 18:02