聽新聞
test
0:00 / 0:00
明起天氣晴「早晚溫差達10度」 這日開始恐變天
中央氣象局表示，明日(27日)台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；新竹以北、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖有較強陣風，請民眾特別留意。
根據中央氣象局資料顯示，本周五到周日因為受到南方水氣影響，東部的宜花地區、恆春半島，以及東南部有雨，加上南部海域可能有熱帶系統發展，天氣相對不穩定；但周二到周四天氣相對穩定，白天晴朗高溫，早晚偏涼。
氣象局表示，周二到周四白天可達35度上下，但早晚約24、25度，日夜溫差可達10度，東半部以及基隆北海岸地區，會有局部短暫陣雨；而嘉義以南各山區已會有局部雷雨發生，提醒民眾多留意。
中央氣象局說，中度颱風諾盧、輕度颱風庫拉；諾魯偏西，即在馬尼拉西方、鑾鼻西南方向，請在菲律賓附近海面航行及作業船隻應特別注意；而庫拉距離台灣遙遠，對台沒有影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言