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明起天氣晴「早晚溫差達10度」 這日開始恐變天

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象局表示，周二到周四白天可達35度上下，但早晚約24、25度，日夜溫差可達10度，東半部以及基隆北海岸地區，會有局部短暫陣雨。圖／聯合報系資料照
氣象局表示，周二到周四白天可達35度上下，但早晚約24、25度，日夜溫差可達10度，東半部以及基隆北海岸地區，會有局部短暫陣雨。圖／聯合報系資料照

中央氣象局表示，明日(27日)台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；新竹以北、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖有較強陣風，請民眾特別留意。

根據中央氣象局資料顯示，本周五到周日因為受到南方水氣影響，東部的宜花地區、恆春半島，以及東南部有雨，加上南部海域可能有熱帶系統發展，天氣相對不穩定；但周二到周四天氣相對穩定，白天晴朗高溫，早晚偏涼。

氣象局表示，周二到周四白天可達35度上下，但早晚約24、25度，日夜溫差可達10度，東半部以及基隆北海岸地區，會有局部短暫陣雨；而嘉義以南各山區已會有局部雷雨發生，提醒民眾多留意。

中央氣象局說，中度颱風諾盧、輕度颱風庫拉；諾魯偏西，即在馬尼拉西方、鑾鼻西南方向，請在菲律賓附近海面航行及作業船隻應特別注意；而庫拉距離台灣遙遠，對台沒有影響。

周二到周四天氣穩定，白天高溫，早晚涼；周五到周日降雨多，台灣周邊兩個颱風，對台無影響。截圖自中央氣象局
周二到周四天氣穩定，白天高溫，早晚涼；周五到周日降雨多，台灣周邊兩個颱風，對台無影響。截圖自中央氣象局

氣象局

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