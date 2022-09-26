牙膏底部「黑色條」要丟掉？專家闢謠感嘆：小學老師也被騙

「立刻檢查你家的牙膏管反面底部，如果是『黑色條』馬上扔掉！」這則網路傳言流傳已久，近日食品專家韋恩出面闢謠，直言這種說法大錯特錯，但還是會有人信以為真。

這則老掉牙的謠言是這樣說的，「牙膏底部顏色條有不同含義；綠色：純天然，藍色：天然+藥物，紅色：天然+化學成分，黑色：純化學。儘量選擇綠色和藍色的！國內的牙膏包括兒童牙膏居然大多都是化學的！」

韋恩表示這種說法就連自己的女兒，讀小學時也被學校老師教導這種錯誤觀念，回家馬上檢查牙膏然後丟垃圾桶，他笑說當時目睹整個過程讓他哭笑不得，「身為一個業內專家，頓時覺得挫敗不已」。

韋恩附上圖文解說，謠言稱牙膏底部顏色條分別代表不同的顏色，綠色代表純天然、藍色代表天然物和藥物混合、紅色代表藥物化學、黑色代表純化學成分。就有網友在底下回應指出，「那個東西（物品底部線條）叫做定位點，很多行業都會用到」。

此外韋恩也強調，請大家不要將天然與安全劃上等號，「天然的東西事實上不盡然都是安全的，而不天然的東西有時反而很安全」，有了這樣健全的觀念，大家就不會輕易被「天然」2字所迷惑，也不會為了天然的宣稱多花了不需要花的錢。