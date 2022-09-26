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認同請分享！公路總局找任爸製作「交通安全長輩圖」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部與弘道老人福利基金會及路老師舉辦「長輩安全行」記者會，邀請藝人任爸(任明廷)與2位素人長者一同擔任交通安全大使，拍攝製作「交通安全長輩圖」。圖／公路總局提供
交通部與弘道老人福利基金會及路老師舉辦「長輩安全行」記者會，邀請藝人任爸(任明廷)與2位素人長者一同擔任交通安全大使，拍攝製作「交通安全長輩圖」。圖／公路總局提供

根據交通部統計，110年車禍死亡總人數為2962人，其中38%(1,148人)為長者，在生理上，長者們較年輕人更禁不起事故造成的傷害，交通部公路總局表示，除了「路老師高齡者宣導」之外，特別在今年交通安全月推出「交通安全長輩圖」，用日常的提醒將宣導淺移默化。

交通部與弘道老人福利基金會及路老師舉辦「長輩安全行」記者會，邀請藝人任爸(任明廷)與2位素人長者一同擔任交通安全大使，拍攝製作「交通安全長輩圖」，連結長者們的日常生活，透過長者們關心親友的熱心，盼交通安全宣導也能讓大家「認同『被』分享」。

公路總局表示，50歲以上族群中，約有500萬人在使用通訊軟體LINE，每人平均每天傳32則訊息，其中38%為圖文訊息，因此，順應長者們的習慣，用最熟悉的方式——長輩圖，包裝交通安全宣導，讓每天的「早安與祝福」也加入「注意交通安全更平安」的訊息。

弘道老人福利基金會表示，除了協助拍攝長輩圖，弘道也在北中南3地共同舉辦3場「樂齡道安小老師工作坊」，培訓平常關懷長輩的志工成為交通安全「種子」，讓宣導更能深入鄰里；透過志工日常關懷，相信長輩們的接受度會再提升。

交通部表示，10月4日為敬老重陽節，提醒長者們出行參與活動時，要時刻注意交通安全，其他用路人也能多給長者們一些體諒，在「馬路上」多讓、多等一下長者們；而在「網路上」，也鼓勵大家多多分享「交通安全長輩圖」，互相提醒與關心，營造友善、守法的交通環境。

敬老重陽節前夕，公路總局首創「交通安全長輩圖」盼透過長輩熟悉社群互動，宣導長者交通安全。圖／公路總局提供
敬老重陽節前夕，公路總局首創「交通安全長輩圖」盼透過長輩熟悉社群互動，宣導長者交通安全。圖／公路總局提供
交通部與弘道老人福利基金會及路老師舉辦「長輩安全行」記者會，邀請藝人任爸(任明廷)與2位素人長者一同擔任交通安全大使，拍攝製作「交通安全長輩圖」。圖／公路總局提供
交通部與弘道老人福利基金會及路老師舉辦「長輩安全行」記者會，邀請藝人任爸(任明廷)與2位素人長者一同擔任交通安全大使，拍攝製作「交通安全長輩圖」。圖／公路總局提供

長輩圖 交通部

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