費時15年修復總督府山林課宿舍群 林務局獲北市文資獎

「總督府山林課宿舍群」2006年指定登錄為文化資產，林務局歷經15年完成修復，保存台北市中心的日式宿舍群建築風貌，今年參加「第二屆台北市文化資產保存維護譽揚獎」，獲得保存修復類獎項肯定，今天在陽明山草山小鎮受獎。

林務局主任秘書邱立文表示，將持續落實文化資產建築本體的保存與維護，未來也將持續各種主題特展與活動、推廣國產材常設展覽，並結合民間團體的創意，引進創新思考營運，共同經營並維護宿舍群的空間品質。

總督府山林課宿舍群位於台北市大安區金山南路203巷，為日治時期1930年由台灣總督府山林課「營林共濟組合」所建造的員工宿舍，在第二次世界大戰之後，由台灣省農林處林務局接管分配給員工居住。

宿舍群一開始公告為文化資產，主要源自於金山南路203巷22號前的一棵台灣特有稀有植物「台灣油杉」，在地錦安里居民為保護珍貴樹種，進而發掘保育的文化與生態價值，促成保存老房子運動。

宿舍群約80%木料保存良好，加上宿舍的型制與空間秩序分明，歷經文史學者推動，台北市政府將金山南路二段203巷15、17、22、24號公告指定為直轄市定古蹟，並將鄰近的4棟19、21、23、28、30、34、36號登錄為歷史建築。

2006年宿舍群被指定登錄後，林務局在2007年開始著手進行22、24號古蹟實質修復工作，但因宿舍均仍有林務局早期員工、遺眷居住，因此花費許多時間處理溝通協調及搬遷事宜，終於在2017年完成首棟修復工作，期間接續從2013年著手規畫設計修復28、30號歷史建築，並於2019年完成修復工作。

另由於15、17、19、21、23、34、36號所需修復經費龐大，幾經努力爭取，終於2017年開始著手規畫設計，2018年底正式發包施工，並於2021年11月底完成修復。