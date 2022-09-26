搭上換機潮！ 全國1.2萬手機回收點 完成登錄抽大獎

iPhone14上市，掀起換機潮，不過許多人換手機後，舊手機就直接放在家裡不做其他處理。環保署今年十月推動「手機回收加碼」，到全台1.2萬個點回收手機並完成登錄，就可抽筆電、iPhone14等大獎，盼今年可回收5萬支。

環保署統計，108年回收手機2.3萬支、109年回收3.7萬支、110年回收4.3萬支，雖然逐年變多，但仍有成長空間。手機含稀有貴金屬，每100支手機約有1.1克金、6.3克銀、1000克銅，有回收再利用的價值，但回收手機時，民眾擔心個人資料及資安有風險，因此回收率不高。

環保署副署長沈志修表示，台灣一年手機營業量約650萬支，去年統計手機回收量76萬支，換算回收率12％，相較歐美、日本稍微落後；經過調查發現，高達55.3％民眾的舊手機就放在家中，沒有回收，第一個原因是不知道要去哪裡回收，第二是有資安風險疑慮，第三是缺乏優惠促銷。

為促進資源循環，環保署108年起訂定每年10月為手機回收月，去年回收點只有6608處，今年數量翻倍擴大到1.2萬個回收點，包括台灣三星電子、vivo、台灣小米、ASUS、華為、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、統一超商、全家便利商店、PChome24h購物、點子行動科技及各縣市環保局辦理。

環保署表示，手機回收透過「檢」、「刪」、「排」三步驟，定期「檢」視家中壞掉或不再使用的手機，回收前自行先「刪」除個資，「排」出交付清潔隊、通路賣場、電信業、手機品牌、便利商店門市回收管道。家中如果有廢棄的手機，應維持其完整度，不要任意拆解或當作垃圾，避免增加回收處理的困難度。