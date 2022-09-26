氣象局氣象資源創新運用 民間機構天氣風險公司拔頭籌

氣候變遷衝擊，台灣每年因自然災害導致的經濟損失達180億元，農損佔了100億，交通部中央氣象局表示，世界氣象組織（WMO）統計，正確的預報搭配適合的調適措施，每年潛在減損效益達到18億到57億元。

中央氣象局今天舉行「氣象資源創新應用方案」啟動記者會暨首家產業簽約儀式說明，已有天氣風險公司完成簽約。

中央氣象局今年公布「氣象資源創新應用方案」，開放法人、企業申請氣象資源分享，盼促進防災、離岸風電、農業、觀光、交通、金融等跨領域產業應用發展。

氣象局表示，擁有最大的資產就是資料(源)，雖然目前已開放7大類超過500項資料提供外界免費下載應用，但私部門對於特定資源的需求廣泛且深入，氣象局開放的資料實已無法滿足私部門的需求，因此氣象局訂定「氣象資源創新應用方案」，將開放資料的概念拓展到開放資源，提供各種氣象資源予氣象服務業者加值應用，以降低業者面對跨領域應用需求時投入研發、測試、驗證等工作的進入門檻，並實質促進氣象資訊的有效應用，同時提高各項資源的使用及效率。

中央氣象局長鄭明典表示，社會進步太快，法令時常跟不上，這次訂些內部規則，過去，政府最怕被說圖利，但現在要密切合作，希望開放資源的利益跟全民共享。

中央氣象局副局長程家平表示，除了天氣風險公司已經正式簽約，另也有海象觀測儀器製造商、氣候變遷倡議社團提出申請；他說，過去也曾經跟農委會水試所合作，提供海象觀測資料，漁船可以節省1成油料、提升1成漁獲，運用範圍廣。

氣象局表示，這方案3月公告以來，有多家產業接洽，其中「天氣風險管理開發股份有限公司」4月提出資源需求(每日傳輸量高達41GB)，透過雙方多次技術交流，提出「氣象資源公私協力創新試用合作計畫」，並於今年9月核定通過，為首家通過民間氣象產業。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，民間加值運用很多元，包括綠能發電預測、2030淨零碳排、氣候變遷調適、氣象創新應用等等。