國衛院中研院聯手開發新藥 單株抗體殺癌力可望再升級

癌症治療方法日新月異，新興療法多致力精準殺癌，例如標靶藥物、單株抗體複合藥物。國衛院與中研院共組的新藥研發團隊開發出小分子isoQC抑制劑，經小鼠實驗證實，它能讓巨噬細胞辨識並吞噬癌細胞，可有效增強單株抗體藥物的療效。國衛院生藥所副研究員陳志豪希望3年內可完成臨床前試驗，若順利完成臨床試驗；生藥所所長張俊彥說，此抑制劑對現有抗體藥物都有加乘效果，也可穿過血腦障蔽，對於轉移出去的癌細胞也會有效。

國衛院生藥所研究員顏婉菁補充，現有單株抗體治療的癌症包括乳癌、大腸癌、淋巴癌，未來有機會與isoQC抑制劑結合，增強療效，但需要篩選「有CD47蛋白質過度表達」的病人。過去研究發現，CD47廣泛在各種癌細胞表面大量表現，向巨噬細胞發出「別吃我」的信號，isoQC抑制劑可有效減少CD47的表現，增強巨噬細胞對癌細胞的吞噬癌細胞。

顏婉菁指出，動物實驗已證實，在頭頸癌、B細胞淋巴癌，單株抗體合併isoQC抑制劑的療效，優於單獨使用單株抗體，能延長小鼠整體平均生存時間，而且副作用較低。顏婉菁說，約有50%小鼠的腫瘤在30天治療期間消失，其中75%在150天內沒有復發，單獨使用單株抗體藥物的小鼠則有38%在150天內復發。

張俊彥表示，現有針對CD47的單株抗體藥物，有溶血性貧血、血小板降低等副作用，此藥物主要作用是刺激巨噬細胞去吃癌細胞，動物實驗顯示副作用比單用單株抗體小很多，現在要循序漸近進行臨床試驗。陳志豪表示，希望2到3年內完成包括動物實驗、毒理學等臨床前試驗，與國內外藥廠金行產學合作，一起完成人體臨床實驗。顏婉菁表示，一開始先用於第二線治療，如果臨床試驗結果很好，未來也可望用於第一線治療。

中研院生化所博士、台灣蛋白質計畫總經理黃開發表示，蛋白質計畫致力於優化藥物，為標靶藥物設計好的蛋白質結構。國衛院生藥所副研究員葉燈光表示，這次新型的isoQC抑制劑，具有優異的藥物動力學表現，能在血中維持高濃度較久時間，給予低劑量就有很好的效果。張俊彥說，針對此藥理機轉，德國已率先開發出全世界第一個藥物，台灣這次是全球第二個，目前已向美國、歐盟、台灣、中國提出專利申請。