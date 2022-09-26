7.9萬名青少年陷電子煙危害 34團體號召速修法雙禁

我國青少年吸菸人口倍增，國高中職生使用電子煙比率也倍增。全國家長會長聯盟、中華民國中小學校長協會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、台灣醫界菸害防制聯盟、董氏基金會等五大團體，號召34個共同聲援團體與代表，呼籲延宕多年的菸害防制法於本會期儘速完成修法，避免更多青少年受到新型菸品的毒害。

全國家長會長聯盟指出，國健署調查，推估全台有7.9萬名青少年正在使用電子煙，包括2.3萬名國中生及5.6萬名高中職生，而「朋友都在吸」是青少年使用電子煙最主要的原因。

新竹市補教協會理事長彭俊橙說，兒子在國三時被同學「強制索取」2千元去買電子煙，兒子上大學一度也開始吸電子煙，他說「現在年輕人大家都抽電子煙、加熱菸」；台北市家長會長協會理事長周季平說，一開學就有國中與高中生家長求助，孩子說班上大家都抽電子煙，學長姐就是供應商。

中華民國中小學校長協會常務監事洪珮瑀說，用法律來保障下一代健康真的不能再等，讓年輕人不碰任何菸品、不受菸商誘惑、了解新型菸品的危害，由學校與家長共同要求落實，都需要中央明確的法律條文，懇請行政院、立法院、衛福部應儘速完成菸害防制法修法、不能再拖延。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然醫師指出，世界衛生組織曾警告，菸草公司的目標，是要讓下一代持續對尼古丁成癮，無論電子煙還是加熱菸，都是尼古丁成癮。有些電子煙產品甚至1 cc就含有50毫克的尼古丁，約2至3包菸的尼古丁含量，使用者一天就抽完了，不知道吸入了這麼多尼古丁。

台灣兒科醫學會副秘書長、三總小兒科部主任陳錫洲醫師說，因電子煙成癮而漸漸累積過量尼古丁將可能導致危害正在發育中青少年的神經系統。無論哪一種菸品，都含尼古丁，一旦成癮後停用，會產生「戒斷症狀」，變得焦慮、易怒、坐立難安、注意力無法集中。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，美國「開放成人、禁止青少年使用」的政策，造成美國青少年大流行；英國自從政府鼓勵成人使用新型菸品替代紙菸，甚至以管理的方式將電子煙視為戒菸產品後，電子煙正全面攻佔青少年族群。她認為，讓年輕人陷入新型菸品的危機風暴，政府做再多補救都是亡羊補牢，台灣應以此為鑑，勿重蹈覆轍。

全國家長會長聯盟理事長，也是苗栗縣家長協會理事長的黃正銘表示，一個班級才40個學生，竟然可以搜出30幾套電子煙具，而且都是相同款式系列，顯示菸商已深入班級、深入校園。他呼籲，政府勿再拖延，務必儘速完成菸害防制法修法。

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