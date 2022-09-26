快訊

2022港姐出爐星二代林鈺洧奪冠 爸爸人稱「香港第一美男子」

台中市主計處女員工從頂樓摔落一樓停車場 無生命跡象送醫急救

中小學行政減量淪口號 公文不減反增 兼任行政教師不快樂

「膚斯得乳膏2%」pH值過低 回收2.3萬支

中央社／ 台北26日電

食藥署今天公布，治療細菌皮膚感染症的「膚斯得乳膏2%」，因安定性試驗時發現pH值不符合核准規格，將於10月19日前回收共6批約2.3萬支，醫療院所、藥局立即停止調劑及供應。

衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，明則實業公司的「膚斯得乳膏2%」，批號2007051、2007061、2007071、2007052、2007062、2007072的產品，因廠商主動通報，上述批號藥品於進行持續性安定性試驗時發現pH值低於原核准規格，啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登上午告訴中央社記者，「膚斯得乳膏2%」主要用於葡萄球菌、鏈球菌等細菌皮膚感染症，屬於抗生素外用藥膏。

洪國登進一步說明，據廠商主動通報，廠內安定性試驗時，發現「膚斯得乳膏2%」在第24個月ph值試驗應該介於4.5至6，但這6批藥品ph值低於4.5。

洪國登表示，「膚斯得乳膏2%」年用量約為1.1萬支，市佔率不算高，僅佔1%，國內有多款可替代藥品，這次回收的6批約2.3萬支左右，食藥署已要求廠商應於10月19日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登說，若民眾手中有上述批號、尚未使用完畢的藥品，可盡快回到當初開立藥物的醫療院所或藥局進行退貨或換貨等後續處理，倘對使用藥品有任何疑慮，可盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品；各醫療院所、藥商、藥局應立即停止調劑、供應。

延伸閱讀

食藥署：新一代糖尿病降血糖藥 恐引急性胰臟炎

日本原廠兩款「正露丸」成分不足 預防性下架2000萬顆

這款藥恐引發罕見腦膜瘤 年用量200萬顆食藥署急公告

抗雄性激素藥增列禁忌症 現有或曾有腦膜瘤禁用

相關新聞

第17號颱風庫拉 今上午9時生成

位於硫磺島東南方海面的熱帶性低氣壓，今天上午9時已發展為輕度颱風。根據日本氣象廳網站資料顯示，今天上午9時「台風第17号...

「一顆螺絲」影響大！他換電燈沒注意1細節 電費狂增⋯一圖看懂吃電怪獸

漸漸步入秋天，很多人在家還是喜歡開著冷氣，除了維持舒適溫度之外，多少也能降低室內濕度，也因為疫情關係，居家上班的人也不在少數，你家中電費是否因此暴漲了呢？

全家統一發票開出千萬大獎 幸運兒花497元買鮮乳、零食

全家便利商店（5903）本期 （2022年7-8月 ）中獎發票，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在全家蘆竹山腳店購買...

皮膚病軟膏pH值過低　食藥署啟動回收2.3萬支

食藥署今公布最新藥品回收訊息，由明則實業公司的「膚斯得乳膏2％」，在安定性試驗時發現pH值不符合核准規格，因此食藥署公告...

7.9萬名青少年陷電子煙危害 34團體號召速修法雙禁

我國青少年吸菸人口倍增，國高中職生使用電子煙比率也倍增。全國家長會長聯盟、中華民國中小學校長協會、台灣菸害防制暨戒菸衛教...

跌倒臉部骨折 出現複視、臉麻 精準手術助他恢復正常

一名高中生騎機車時跌倒，因撞擊地面造成右臉撞傷，看東西出現雙影，臉頰、鼻側及牙齦有麻木感。電腦斷層查出，他的右側顴骨眼眶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。