最佛心種樹復育計畫　台灣出發到國際發聲

愈來愈多證據顯示自然生態正在急速衰退,而人類是主要元兇。與此同時,為實踐2050年全球Net Zero願景,加速淨零碳排及跨大影響規模也愈顯重要。

國際佛光會於1991年成立,已經成為世界前五大國際服務組織之一。國際佛光會於五大洲超過300萬會員,長期致力於文化、教育、慈善、修持四大宗旨。近年來因應全球日漸嚴重的氣候危機,也陸續發起多項活動,竭力為淨零碳排努力。

9月21日,聯合國第77會議(UNGA 77)和紐約氣候週期間,國際佛光會和世界氣候基金會於世界生物多樣性峰會會場,簽署了一項合作夥伴協議。國際佛光會美東區副祕書長暨渥太華佛光山住持永固法師(右4)、紐約道場住持覺麟法師(右5)贈星雲大師墨寶給世界氣候基金會創辦人 Jens Nielsen(右3)。 圖/人間福報提供

例如:「蔬食A計劃」就是鼓勵大眾選擇蔬食。根據調查,超過80%亞馬遜地區森林破壞的主要原因,是因為畜牧業飼養肉牛。根據聯合國 IPCC 的說法,減低肉品需求、甚至更積極選擇素食,將有助於直接減少森林破壞、遏制溫室氣體排放。而森林因免於破壞與砍伐,動物們回歸健康的自然生態中,也能降低傳染流行疾病的風險。

迄今為止,全球已有超過40萬人加入「蔬食A計劃」。為鼓勵更多人參與,國際佛光會世界總會總會長心保和尚於去年11月發起了 VegRun 活動,鼓勵參與者每日記錄跑步里程並上傳網站,所跑的每一公里, 國際佛光會都會為有需要的人提供素食。

隨著首輪活動的成功舉辦,VegRun 於全球國際佛光會陸續接力。北卡和聖地牙哥(美國)、渥太華(加拿大)、柏林(德國)、曼城(英國)、法國等地的里程數都轉化為當地植樹的捐款;新澤西(美國)、丹麥和瑞典的跑步里程也幫助了當地的非政府組織;其他地方也為兒童醫院及社區食物銀行提供幫助。VegRun更得到了許多國際領導人的認可,紐約市市長宣布6月18日為「VegRun 日」,加拿大總理Justin Trudeau致函對VegRun加以肯定。

國際佛光會因應「負碳」挑戰,更積極成立綠色公益基金會,負責推動T-Earth倡議。T代表三個意義:Teamwork(團隊合作)、Tea(茶等森林經濟)、Trees(樹林),Earth代表reforestation(森林復育)。

根據經濟學人報導,從波恩挑戰的經驗,全球大多植樹活動都是大量種植單一樹種,而單一樹種的林地,因使用化肥導致土地退化,也讓原本吸碳與固碳力不到多樣性森林的1/40。雖然單一樹種成本低且迅速,但要真正幫助抑制全球暖化,物種豐富的森林才是真正的解方。然而,生物多樣森林的恢復耗時且成本更高,加上許多無形生態價值被嚴重低估,挑戰相對較高。

而國際佛光會相信以生物多樣行為核心的T-Earth,能對氣候暖化帶來正面的影響。迄今為止,佛光山以及國際佛光會全球1000多個分會陸續熱烈響應,2021-2022年期間綠色公益基金會已經完成台灣2個氣候區的森林復育示範點。

森林的永續,也需確保第一線森林工作者能得到持續性的支持與收入。T-Earth森林中,選擇種植多項具有經濟價值的原生樹種,並考慮森林經濟作物的產出,不同經濟作物不但讓大眾有機會透過森林產品認識生物多樣性森林,更透過消費為氣候危機做出貢獻。T-Earth的目標,期待在2050年前動員1,000家公司在1,000個城市各種植1,000棵樹。

9月21日,聯合國第77會議(UNGA 77)和紐約氣候週期間,國際佛光會和世界氣候基金會於世界生物多樣性峰會會場,簽署了一項合作夥伴協議。雙方合力透過對自然生態與恢復生物的多樣性的推廣與活動,號召更多企業與更多人,解決氣候問題。世界氣候基金會創辦人 Jens Nielsen 特別讚揚T-Earth倡議:「It is extremely encouraging to see ambitious partners, like BLIA, working hands-on with solutions for reforestation and afforestation through their T-Earth initiative. We need to keep working towards solutions like these across the areas of innovation, investments and policy and keep our eyes on the target. This can only be achieved if we all, decisively, play our part. Through fruitful and committed partnerships like this, can we encourage greater progress and create a loop of ambition in turning the biodiversity challenge into an opportunity for sustainable progress.」(我們很榮幸有國際佛光會這樣努力積極的夥伴,透過T-Earth倡議投入森林復育行動。全世界都需要如此,將創意、資金與資源、以及相關配套政策,導入淨零碳排目標。而這需要所有單位齊心投入。藉由這次的夥伴關係締結,我們期待鼓勵更多偉大的進展、並創造更積極且具有野心的聚合,維護生物多樣性的挑戰才有機會轉化為永續的進程!