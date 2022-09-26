國慶連假國五仍塞爆 高公局籲搭大眾運輸

高公局表示國慶日連假為3天短假期，研判一日旅遊旅次將明顯增加；另宜花東地區為國內旅遊熱門景點，預期國慶日連假及前一日，國5將湧現往宜花東地區的旅遊車流，尖峰時段易有壅塞回堵情形。

高公局表示，為維持國5合理服務水準，規畫實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施，並建議民眾多搭乘公共運輸、避開壅塞時段或改走替代道路。

高公局說，假期間國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘國道客運可較自行開車節省30分鐘以上，故鼓勵往返台北宜蘭的民眾，可優先選擇搭乘國道客運。

高公局檢視近年來國慶日連假旅次特性及交通運作狀況，研判國慶日連假前一日9-24時、連假首日5-16時、第2日6-15時國5南向南港系統至頭城；第2日11-24時及收假日(國慶日)9-20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐為平常的5倍以上(含排隊進入國5時間)，建議用路人多搭乘公共運輸。

高公局表示，若民眾仍要開車行駛國5，請儘量利用離峰時段，並留意且配合國慶日連假首日0-12時、第二日5-12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉、末2日14-21時國5蘇澳至頭城實施北向高乘載管制措施，或於國5尖峰時段改駛台9線或106乙替代道路，以避開尖峰車潮。

高公局說，除避開前述國5尖峰時段及路段外，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與行車動線。