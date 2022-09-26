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60年最近...家門前就能拍攝到木星的大紅斑 不看可惜

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市天文協會名譽理事長周銀王在家門前拍攝到木星衝的影像，可以看到著名的大紅斑。圖／周銀王提供
台南市天文協會名譽理事長周銀王在家門前拍攝到木星衝的影像，可以看到著名的大紅斑。圖／周銀王提供

在家門前就能拍攝到木星的大紅斑！台南市天文協會名譽理事長周銀王最近趁著9月27日是一年一度的「木星衝」，也是60年來地球與木星最接近的一次，在家門前拍攝到木星、還有木星上著名的大紅斑，他提醒27日前後一個月都是觀測木星最佳時機，喜歡天文的人別錯過。

周銀王在臉書上分享拍攝到的木星影像，可以清楚看到木星的自轉，及紅色的線條與著名的大紅斑，讓網友驚呼「這真的是在家門前拍到的嗎？」。

周銀王表示，是在晚間10點拍攝到凌晨1點，得到約兩分鐘的影片與8000多張的照片，而想要拍的這麼清楚，除了天候條件，器材設備最重要，以一般的望遠相機拍攝，只能拍到木星最明亮的4顆衛星，看不到大紅斑，他是利用天文望遠鏡加上行星攝影機，才能拍到影像。

他表示，平常也能透過天文望遠鏡觀察到木星，但木星衝是地球與木星最近的時候，而今年又是60年來最近的一次，拍攝到的木星比平常大又亮，非常清楚。

根據台北市天文科學教育館的說明，9月27日是木星一年一度的「衝」，為木星離地球最近，看起來最大、最亮，也最清楚的時刻，除此之外，這也是自1963年10月以來最接近地球的一次。身為太陽系最大的行星，木星在天空中是非常容易辨認，尤其在「衝」的前後，亮度一般可達-2.5等，僅次於月亮與金星，但由於此次是60年來最接近的一次，視直徑達49.9角秒，亮度甚至可達到-2.9等，超越火星大衝時的亮度。

想要看見木星非常容易，天黑後的東南方，肉眼看到最亮的白色星子即是木星，透過小型望遠鏡就能看到表面較明顯的條紋及衛星，如果用口徑10公分以上的專業天文望遠鏡則可觀察到著名的大紅斑和條紋的細緻結構。

台南市天文協會名譽理事長周銀王在家門前拍攝到木星衝的影像，可以看到著名的大紅斑。圖／周銀王提供
台南市天文協會名譽理事長周銀王在家門前拍攝到木星衝的影像，可以看到著名的大紅斑。圖／周銀王提供

木星 太陽系

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