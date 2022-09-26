60年最近...家門前就能拍攝到木星的大紅斑 不看可惜

在家門前就能拍攝到木星的大紅斑！台南市天文協會名譽理事長周銀王最近趁著9月27日是一年一度的「木星衝」，也是60年來地球與木星最接近的一次，在家門前拍攝到木星、還有木星上著名的大紅斑，他提醒27日前後一個月都是觀測木星最佳時機，喜歡天文的人別錯過。

周銀王在臉書上分享拍攝到的木星影像，可以清楚看到木星的自轉，及紅色的線條與著名的大紅斑，讓網友驚呼「這真的是在家門前拍到的嗎？」。

周銀王表示，是在晚間10點拍攝到凌晨1點，得到約兩分鐘的影片與8000多張的照片，而想要拍的這麼清楚，除了天候條件，器材設備最重要，以一般的望遠相機拍攝，只能拍到木星最明亮的4顆衛星，看不到大紅斑，他是利用天文望遠鏡加上行星攝影機，才能拍到影像。

他表示，平常也能透過天文望遠鏡觀察到木星，但木星衝是地球與木星最近的時候，而今年又是60年來最近的一次，拍攝到的木星比平常大又亮，非常清楚。

根據台北市天文科學教育館的說明，9月27日是木星一年一度的「衝」，為木星離地球最近，看起來最大、最亮，也最清楚的時刻，除此之外，這也是自1963年10月以來最接近地球的一次。身為太陽系最大的行星，木星在天空中是非常容易辨認，尤其在「衝」的前後，亮度一般可達-2.5等，僅次於月亮與金星，但由於此次是60年來最接近的一次，視直徑達49.9角秒，亮度甚至可達到-2.9等，超越火星大衝時的亮度。