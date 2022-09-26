輕颱「庫拉」將生成對台無害 吳德榮：今水氣少天氣好

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「中颱諾盧」受呂宋島地形破壞、強度略減弱，進入南海後，持續偏西移動、仍有再增強趨勢。

而另一「熱帶低壓」在硫磺島東南方海面，今將發展為第17號「輕颱庫拉」，向西北移動再向東北大迴轉，對台灣及日本皆無威脅。

吳德榮說，未來一週西北太平洋仍在「熱帶擾動活躍期」，模式模擬顯示，還有其他熱帶系統發展的機率，應持續觀察。

中央氣象局表示，今日基隆北海岸、台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨大台北地區有局部短暫陣雨。

氣象局表示，明(27)日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，基隆北海岸亦有零星短暫陣雨。今日雲林以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有８至９級強陣風。

吳德榮表示，今(26)日白天起水氣漸減少，天氣好轉；北海岸及東半部多雲時晴、仍有局部短暫雨；西半部轉為晴時多雲、午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天微熱、早晚涼。各地區氣溫：北部24至33度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至35度。

他說，明(27日)至下週(2)日盛行偏東風，西半部晴時多雲、午後中南部山區有局部短暫陣雨的機率；東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨。明起各地氣溫再略升，白天高溫回升至34至36度，日夜溫差大。

氣象達人彭啟明表示，周末這兩天北部東北部的雨勢，在宜蘭的大同、南澳及冬山都出現極端值，快速累積到八九百毫米，不過在宜蘭各地差異很大，氣象上是用梯度來形容幾公里雨勢的差異。因此團隊討論用「不理性的異常降雨累積」來形容。

彭啟明說，今天雨勢將逐步緩和，改為偏東風，回溫也慢慢轉晴。這周天氣大致穩定回溫，沒有顯著系統影響，而今天有機會第17號颱風庫拉生成，不影響東亞陸地。