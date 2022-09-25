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花東鐵路震後受損 台鐵公布搶修進度、類火車繼續開
針對9月18日花東地震災情，花蓮往鳳林、富里往台東路線搶通恢復行駛狀況，台鐵表示，昨全天公路接駁「類火車」，上下行合計開行133班次，接駁 1299人次。9月25日截至下午5時止，上下行合計開行113班次，接駁 1537人次。
為方便旅客搭「0952花蓮往玉里」「0953玉里往台東」，台鐵局表示，公路接駁均調整為30分鐘1班，另21日起加開「0951花蓮往玉里往台東」直達車，將視現場疏運情況機動加開班次，縮短旅客等候時間。
台鐵局表示，目前公路接駁「類火車」仍持續辦理，花蓮往鳳林間每日上午6時至晚上11時5分，復駛原有對號列車8列次（鳳林止2列次、壽豐止4列次、志學止2列次）及區間車1列次（鳳林止），另增開花蓮往鳳林間區間車29列次，總計開行38列次，平均班距約50分鐘。
富里往台東間，每日上午6時至晚上9時間增開區間車32列次，班距為60分鐘，另清晨時段加開台東往池上4607次區間車、關山往台東4504次區間車、池上往台東站4608次區間車。
目前搶修情形，玉里往東里間電車線桿斷約40支，需等到橋梁復舊後持續搶修。橋梁部分，新萬里溪橋、樂樂溪橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，已完成勘查檢測，等到9月27日專業顧問公司提出安全評估報告，再確認搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘查中。
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