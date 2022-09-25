7、8月統一發票開獎 2人在小7只花49元中千萬
財政部今天公布最新一期2022年7~8月統一發票中獎號碼，統一超商共有3位消費者獲得千萬特別獎、1位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有4位百萬得主。
統一超表示，本期統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新北市新店區正民門市購買49元的民生用品；一人在台中市大雅區晞寶門市購買49元的飲品；一人在台東縣台東市東捷門市購買300元的數位商品，此外，還有1位獲得2百萬特獎，一人在台中市大里區大金門市購買15元的飲品。
另外，4位雲端發票專屬獎百萬得主，１人在新竹縣竹北市縣汶門市購買共43元的統一麵包；１人在台中市后里區美光門市購買共49元的零食、飲品與鮮食；１人在台北市士林區齊德門市購買59元的鮮食；１人在新北市汐止區進益門市花費共93元的列印費。
而全聯本期統一發票共開出一張兩百萬特獎，開出門市為台南和緯店，消費者花費114元購買兩瓶豆漿，就被幸運神眷顧。
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