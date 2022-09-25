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一張圖看天氣！ 未來一周雨勢熱點曝光 「這三天」最晴朗

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一張圖看天氣！ 未來一周雨勢熱點曝光 「這三天」最晴朗

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預報，未來一周無大系統影響，水氣減少，逐步呈現轉晴、午後雷陣雨的天氣型態。本報資料照片
中央氣象局預報，未來一周無大系統影響，水氣減少，逐步呈現轉晴、午後雷陣雨的天氣型態。本報資料照片

中央氣象局預報，未來一周無大系統影響，水氣減少，逐步呈現轉晴、午後雷陣雨的天氣型態，白天陽光照射下仍然有些悶熱，但夜間的低溫開始有些涼爽的感覺。

氣象局表示，周一白天基隆北海岸、東半部及恆春半島還有些雨勢，但雨勢開始趨緩，其他地區天氣多雲到晴，嘉義以南、各地山區有午後局部雷陣雨。

周二至周四是本周天氣最好的時間點，僅東半部有些局部降雨，午後雷陣雨以南部、各地山區為主，其中周二清晨基隆北海岸還是有些零星雨勢，後續就轉乾。

周五至周末東南部水氣增多，有短暫陣雨，宜花也有局部短暫陣雨，西半部依舊是午後雷陣雨的天氣型態。近期在南海、西北太平洋低壓區中也可能有熱帶系統發展。

氣象局提醒，近日地震頻繁，土石易崩落，非必要請盡量減少前往山區活動，提高警覺注意安全。

未來一周無大系統影響，水氣減少，逐步呈現轉晴、午後雷陣雨的天氣型態，白天陽光照射下仍然有些悶熱，但夜間的低溫開始有些涼爽的感覺。圖／氣象局提供
未來一周無大系統影響，水氣減少，逐步呈現轉晴、午後雷陣雨的天氣型態，白天陽光照射下仍然有些悶熱，但夜間的低溫開始有些涼爽的感覺。圖／氣象局提供

氣象局

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