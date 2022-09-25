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吃遍各式偏方...蔡其昌聲音沙啞自稱「有頭髮的蘇貞昌」 醫提4改善方法

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人蔡其昌，上午參加市議員參選人陳裕承競選總部成立時賣力講話。圖／陳裕承提供
民進黨台中市長參選人蔡其昌，上午參加市議員參選人陳裕承競選總部成立時賣力講話。圖／陳裕承提供

隨著選戰升溫，民進黨台中市長參選人蔡其昌的聲音最近明顯沙啞，他說，中西醫和偏方，該用的都用了，就是沒辦法改善，還自嘲聽到他現在的聲音「沒有頭髮的是蘇貞昌，有頭髮的就是他」。看在耳鼻喉科醫師眼裡，蔡其昌應該是聲帶使用過度水腫，惡化下去可能會長繭，並提供4項應注意細節，或有改善。

蔡其昌今受訪時被問到何以聲音沙啞的像蘇貞昌？他說選戰實在太忙，像是一早上就有兩場輔選站台，中午有7場老人會，下午和晚上都還有活動，像是膨大海、羅漢果、老菜脯、溫熱開水、喉片、中藥特調配方等都試過了，但都無法改善，醫師告訴他，原因就是太累了，講話時要像花錢「省省的花」。

耳鼻喉科醫師許慶芳說，聲帶使用過度就容易沙啞，水一定要喝得夠，因為講太多，聲帶會乾，音質也不好聽，所以要保持溼潤。另則是要噤聲讓聲帶休息，可行之道是必要的才講，不必要的就不要講。

再則是，要避免大聲，因為大聲對聲帶最易造成傷害，所以喊口號要特別避免。還有就是避免吃辛辣、上火和補的食物，因為它易造成聲帶持續發炎，不易消腫。

許慶芳說，膨大海泡著隨聲喝，消腫速度還是會快些。另也建議，既已吵啞，聲帶就已腫，若再勉強講，聲帶就容易長出小硬塊，變成長繭；小的硬塊要花約3個月休息才會消，但太大就要手術了。

蔡其昌 蘇貞昌 醫師 偏方

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