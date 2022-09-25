對發票啦！7-11開出3組特別獎 幸運兒49元買飲料就中千萬

財政部稍早公布最新一期2022年7～8月統一發票中獎號碼，統一超商共有3位消費者獲得千萬特別獎、1位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有4位百萬得主。

統一超商統計有3位消費者獲得千萬大獎，1人在新北市新店區正民門市購買49元的民生用品；1人在台中市大雅區晞寶門市購買49元的飲品；1人在台東縣台東市東捷門市購買300元的數位商品。還有1位獲得2百萬特獎，是在台中市大里區大金門市購買15元的飲品。

另外，4位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在新竹縣竹北市縣汶門市購買共43元的統一麵包；1人在台中市后里區美光門市購買共49元的零食、飲品與鮮食；1人在台北市士林區齊德門市購買59元的鮮食；1人在新北市汐止區進益門市花費共93元的列印費。

響應雲端發票政策，7-ELEVEN鼓勵消費者日常購物可多加利用OPEN POINT App發票日誌存入發票，即可享有自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換等便民服務，還可加入OPEN POINT App「中獎發票智能兌獎」活動，10月1日起存入OPEN POINT App發票日誌的中獎發票可直接至線上預約兌換超值組合商品，8種組合、最優惠可現省超過700元，線下就近到6,500家7-ELEVEN快速兌換，商品提貨劵及消費發票立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完、可分次取貨，並且再增加下一次雲端發票中獎機會。

另外，已經有在使用OPEN POINT App發票日誌的會員們，也別忘了趕快查詢一下是否有中獎發票還沒兌領，根據7-ELEVEN統計，OPEN POINT App發票日誌2022年5～6月期尚有13萬張、總計5,100萬元獎金的會員載具中獎發票尚未到ibon列印，幸運會員們2022年10月5日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能現場直接兌換，提供原店兌換商品或儲值icash Pay、icash2.0等多元兌換選擇，並加碼最高10%超值回饋。