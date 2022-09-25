2022搖滾台中重返森林公園 50組樂團卡司節目表看這一次查

「2022搖滾台中」10月22、23日一連兩天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場，約50組樂團接力演出，金曲獎得主魏如萱、金曲最佳新人持修及多組曾入圍金曲獎的人氣樂團，有美秀集團、I Mean Us、康士坦的變化球、甜約翰、海豚刑警、Crispy脆樂團、王彙筑等歌手，搖滾迷開心期待。

市府新聞局指出，這次演出陣容超過三分之一是台中在地樂團，以今年金曲獎最佳樂團「血肉果汁機」為代表，領軍18組台中樂團，分別在三個舞台演出。今年開放全國樂團徵選，從近250組報名樂團中選出13組，其中9組是在地樂團。

新聞局長鄭照新說，「搖滾台中」今年15周年，以「青少年」為主題，前2年因疫情影響，採線上直播，睽違兩年再次舉行實體演唱，重返文心森林公園圓滿戶外劇場。除樂團演出，市府另與邊緣人市集合作特色主題「青春，逗」市集，以「Fifteenagers」為主題，號召搖滾迷今年衝台中一起搖擺。

鄭照新說「2022搖滾台中」演出陣容包括魏如萱 waa wei．麋先生．血肉果汁機．美秀集團．持修．怕胖團．康士坦的變化球．甜約翰．南西肯恩．荷爾蒙少年．P!SCO．海豚刑警．I Mean Us．icyball冰球樂團．Crispy脆樂團．溫蒂漫步．OBSESS．吳汶芳．淺堤．守夜人．老破麻．溫室雜草．Multiverse．潮州土狗．芒果醬．王彙筑．黃玠瑋．固定客．震樂堂．琳誼Ring．BIKE機踏車樂團．溫妮 WINNI．FORMOZA．Alien Avenge 異族亡魂．粗大Band．SADOG．步行者．妮可醬．庸俗救星．遊樂 ULove．暴君．鐵擊．兩棲人．等阮返來．Who Cares 胡凱兒．靈魂咆哮．狗吠火車．21世紀無聊男子等。