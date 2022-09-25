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7-8月發票開獎 財政部公布30組雲端百萬獎號

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
7-8月期統一發票今天開獎，本期兌領獎期間為111年10月6日至112年1月5日，中獎者記得在期限內兌領。本報資料照片
7-8月期統一發票今天開獎，本期兌領獎期間為111年10月6日至112年1月5日，中獎者記得在期限內兌領。本報資料照片

今年7-8月期統一發票中獎號碼今天開出，包括特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎215萬組。

財政部賦稅署官員表示，本期開出特別獎獎金1000萬元中獎號碼為「05701942」，特獎獎金200萬元中獎號碼「97718570」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「88400675」、「73475574」、「53038222」。

此外，30組雲端發票專屬獎100萬元獎項中獎字軌號碼分別為「CE02790804」、「DG63348226」、「CE94368634」、「CK04996504」、「DC77422401」、「CD78815259」、「DA63338142」、「CM29033688」、「CQ66274188」、「CQ09143632」、「CS39803098」、「CV37936023」、「CB68627452」、「CE21616095」、「DK22394412」、「CB83265732」、「DH67586904」、「CP42334953」、「DJ58472980」、「CM09652986」、「CB74279868」、「DC36583565」、「DD17074446」、「CY97321719」、「DG32014557」、「CB84533797」、「CB47156933」、「CH07532935」、「DE87816426」、「CU15110258」；併同雲端發票專屬獎2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎215萬組獎項中獎字軌號碼，已公布在財政部稅務入口網站（網址： https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。

官員提醒，本期中獎發票兌領獎期間為111年10月6日至112年1月5日，中獎者應於領獎期限內領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

電子發票 頭獎 一卡通

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