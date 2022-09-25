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超大豪雨狂轟宜蘭縣山區 專家分析異常降水現象原因

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超大豪雨狂轟宜蘭縣山區 專家分析異常降水現象原因

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
宜蘭縣累積雨量驚人。圖／取自氣象局網站
宜蘭縣累積雨量驚人。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，諾盧颱風這個小鋼炮從昨天下半天開始出現RI現象，目前應該已經有中颱上限或強颱等級的威力，環流小但是很有架勢，菲律賓中部可能要承受一次劇烈的風雨侵襲了。

吳聖宇說，雖然沒有達到共伴效應的條件，但是東北風異常降雨還是相當的劇烈，底層東北風跟來自太平洋上的東風交會，自琉球群島附近開始衍生出一系列的降雨系統往宜蘭一帶延伸。

他表示，這條輻合線的位置相當低層，因為東北風的厚度非常薄，到了1500公尺以上高度似乎就沒有了，水氣非常多，應該都是來自更東邊比較深厚、數公里高的太平洋上東風。

他說，雷達觀測看起來降雨回波顏色很紅，不過卻沒有什麼閃電訊號，似乎不是帶有旺盛對流運動的降雨系統。這也是東北風異常降雨的特點之一，通常不會有打雷閃電。

吳聖宇說，另一個特點就是降雨非常集中在某些區域或單點，例如這次的降雨看起來集中在冬山、大同、南澳的山區。雨量最多的西帽山測站從昨天0點至今已經突破500毫米，但是在同樣鄉鎮的平地卻感受不到這樣的強降雨，大多數區域累積雨量甚至不到100毫米，降雨梯度之大相當驚人。

吳聖宇說，這次異常降雨其中之一的東北風很清楚是來自北方的大陸高壓前緣，另一邊的偏東風就比較有趣了，如果往上面一點看，跟太平洋高壓南側的東風是配合在一起的，所以厚度達到數公里高。

他表示，諾盧颱風的位置太過偏南，個人覺得應該跟這股東風還是沒有很直接的關聯性，或許是東風層內還有什麼很小的波動也一起到了台灣附近，共同造成這次的異常降水現象。

吳聖宇說，預報資料來看這種降水可能還要持續到今天白天，宜蘭南側的山區需要特別注意，其他迎風面區域雨勢小很多，但也是持續陰雨綿綿，離開迎風面區域後就沒什麼感覺，西半部仍是多雲或有陽光的天氣型態。

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸、新北（汐止）地區及台北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。超大豪雨地區：宜蘭縣。

東北風異常降雨相當劇烈，底層東北風跟來自太平洋上的東風交會，自琉球群島附近開始衍生出一系列的降雨系統往宜蘭一帶延伸。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
東北風異常降雨相當劇烈，底層東北風跟來自太平洋上的東風交會，自琉球群島附近開始衍生出一系列的降雨系統往宜蘭一帶延伸。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

東北風 豪雨 宜蘭

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