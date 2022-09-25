獨／增購40萬劑公費流感疫苗 50到64歲接種率最堪憂

社區流感疫情蠢蠢欲動，專家提醒連年「免疫負債」很可能讓今年成為「流感大年」。疾病管制署也不敢輕忽，8月31日再次開標進行第二次採購，9月7日公告得標結果，確定以開口合約增購最多40萬劑四價流感疫苗，今年公費流感疫苗採購量最多可達670萬劑，為近4年最高採購量。

增購理由主要有四。疾病管制署副署長莊人祥表示，首先是觀察到南半球2022年流感疫情比前幾年嚴峻，再者是最近邊境開放、國內專家學者提醒今年底流感和新冠可能同時流行，可能讓公費流感疫苗接種對象的接種意願提升，因此決定加購流感疫苗。

2019年公費四價流感疫苗採購數量為608萬560劑（含中央及地方代購），2020年657萬2630劑，2020年632萬8250劑，今年開口合約若買到滿，一共會買670萬5190劑，為近4年最高採購量。莊人祥說，今年加購的有20萬為開口合約，若無這20萬需求，最後也可能只買650萬劑。

疾管署今年第一次採購630萬劑四價流感疫苗，分屬於三家公司。包括國光生技約327萬劑，賽諾菲約190萬劑；東洋得標約113萬劑；第二次採購為30萬賽諾菲（7080萬元）、10萬劑國光（2400萬元） 。莊人祥表示，增購40萬劑疫苗係以開口式合約採購，最低採購量20萬劑，另20萬劑則視實際需求數量請廠商供貨。

雖然疫苗愈買愈多，但民眾接種流感疫苗的意識不見得有提升。根據歷年統計，在疫情第一年（2020年）65歲以上長者和機構對象的流感疫苗接種率雖然上升到52.6%，但隔年就降到45.8%。50到64歲更明顯，疫情前（2018年）接種率就只有18%，疫情第一年（2020年）升高到19.2%，但隔年（2021年）接種率就驟減至13.4%，為近5年新低。

「可能大家都在賭吧，要看到有流感重症死亡，才會感覺生命受到威脅、要來打疫苗。」基層醫療協會理事長、開業小兒科醫師林應然表示，今年流感疫苗的詢問度低，自費接種預約也非常冷清，雖然理論上今年非常可能流感大流行，但因為已兩年沒流行，加上現在仍強制戴口罩，民眾對於流感的意識真的不高。

「大家這兩年一直在打新冠疫苗，可能打到心理上已經有點『疫苗麻痺症候群』了。」林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰說，除了新冠病毒，社區還有流感、腺病毒、腸病毒、呼吸道融合病毒、黴漿菌正在流行，加上個人防護也比較沒那麼嚴謹，最近醫院急診和診所的非新冠病人數量都在增加，已經逐漸恢復疫情前的就醫情況。

吳昌騰表示，林口長庚急診都有一百多名發燒小孩，待床病人也不少，一般病床都很吃緊。醫院病床基本上分成紅黃綠三區，紅區給新冠確診，都持續有病人入住，黃區是疑似，綠區是給非新冠病人，紅區和綠區基本上都吃緊，專責和一般床位的調度上，或許還要靈活一點。

吳昌騰表示，小孩、共病多的成年人，共同感染會比較麻煩。BA.5主要侵犯上呼吸道，近兩年兒童免疫系統練習接受病毒衝擊的機會變少，累積的能力不夠，如果同時感染新冠和其他病毒細菌，擔心有些孩子病情會特別嚴重，需要密切觀察。至於年長者或共病多的成年人，因為原本的疾病用藥就比較複雜，如果同時感染多種病原，治療也會比較麻煩。

吳昌騰提醒家長，現在氣溫起伏變化大，個人防護還是不能鬆懈，特別是如果要去人多的地方；他也建議疾管署或許可以開始推出一些衛教影片，提醒大家，別忘了秋冬還有許多常見的病毒需要注意。林應然則提醒，今年流感疫情會如何，真的很難講，最好不要等到有重症死亡案例，才想到要打疫苗，有症狀時也要記得善用新冠家用快篩，可以幫助醫師及早鑑別診斷。

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